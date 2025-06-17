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Neslihan Yeldan'ın Kızılcık Şerbeti'nde Oynamak İçin Yaptığı Fedakarlığa Çok Şaşıracaksınız!

Neslihan Yeldan'ın Kızılcık Şerbeti'nde Oynamak İçin Yaptığı Fedakarlığa Çok Şaşıracaksınız!

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.06.2025 - 10:14

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunda kadroya dahil olan Neslihan Yeldan, Saba Tümer'in programına konuk oldu. Yeldan, Şerbo'da Sevtap karakterini canlandırmak için büyük fedakarlık yaparak her hafta Londra-İstanbul arasında gidip geldiğini açıkladı.

KAYNAK: Saba Tümer'le/ CNBC-e

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Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz günlerde sezon finali yaparak ekran arası verdi.

Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz günlerde sezon finali yaparak ekran arası verdi.

Mustafa'nın cinnet geçirerek tüm aileye korku dolu anlar yaşattığı Şerbo'nun yeni sezonunda kimin ölüp kimin kalacağı hala belirsizliğini koruyor. Kızılcık Şerbeti senaryo ekibinde yapılan toplantılarla Şerbo'ya veda edecek isimler önümüzdeki günlerde belirlenirken diziye 3. sezonda dahil olan Neslihan Yeldan, Saba Tümer'in programına konuk oldu.

CNBC-e ekranlarında yayınlanan Saba Tümer'le programında Kızılcık Şerbeti hakkında konuşan Yeldan, Şerbo'da Sevtap karakterini canlandırmak için yaptığı büyük fedakarlığı açıkladı.

Neslihan Yeldan, Londra'da oyunculuk eğitimi verdiğini ve Kızılcık Şerbeti için her hafta Londra'dan İstanbul'a geldiğini söyledi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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