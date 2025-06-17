Neslihan Yeldan'ın Kızılcık Şerbeti'nde Oynamak İçin Yaptığı Fedakarlığa Çok Şaşıracaksınız!
Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunda kadroya dahil olan Neslihan Yeldan, Saba Tümer'in programına konuk oldu. Yeldan, Şerbo'da Sevtap karakterini canlandırmak için büyük fedakarlık yaparak her hafta Londra-İstanbul arasında gidip geldiğini açıkladı.
KAYNAK: Saba Tümer'le/ CNBC-e
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Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz günlerde sezon finali yaparak ekran arası verdi.
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Neslihan Yeldan, Londra'da oyunculuk eğitimi verdiğini ve Kızılcık Şerbeti için her hafta Londra'dan İstanbul'a geldiğini söyledi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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