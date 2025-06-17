Yiğit Poyraz, Survivor'a Influencer Olmak İçin Katıldığını İtiraf Etti!
Survivor yarışmacılarından Yiğit Poyraz, Socrates Club'a konuk oldu. Poyraz, burada Survivor'a neden katıldığını açıkladı. Yiğit Poyraz, Survlvor'a katılan yarışmacıların influencer olduğunu fark ettiğini ve bu nedenle Survivor'da yarıştığını itiraf etti.
KAYNAK: Socrates Club/ YouTube
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Survivor yarışmacılarından Yiğit Poyraz'ı muhakkak tanırsınız.
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Yiğit Poyraz, influencer olmak için Survivor'a katıldığını itiraf etti.
İşte Yiğit Poyraz'ın o itirafı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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