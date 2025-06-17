Yiğit Poyraz, Survivor'a Influencer Olmak İçin Katıldığını İtiraf Etti!

Poyraz, programda şu ifadelerde bulundu:

'Türkiye Survivor izliyordu. Baktım oraya girip çıkan adamların hepsi çıkıyor Instagram'da 500 bin takipçi, 1 milyon takipçi. Oradan bedava influencer paraları... Oradan bir akış geliyor. Bu adamlar bu paraları kazanıyorsa niye ben kazanmayayım o parayı diye düşündüm. Hem de kendime zaman satın alırım. Havadan para gelir, ben de zamanım varken, para geliyorken hayatta ne yapmak istediğimi gerçek anlamda onu kovalarım, onu bulurum diye bir düşünceyle bu işe girdim'