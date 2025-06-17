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Yiğit Poyraz, Survivor'a Influencer Olmak İçin Katıldığını İtiraf Etti!

Yiğit Poyraz, Survivor'a Influencer Olmak İçin Katıldığını İtiraf Etti!

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.06.2025 - 12:35

Survivor yarışmacılarından Yiğit Poyraz, Socrates Club'a konuk oldu. Poyraz, burada Survivor'a neden katıldığını açıkladı. Yiğit Poyraz, Survlvor'a katılan yarışmacıların influencer olduğunu fark ettiğini ve bu nedenle Survivor'da yarıştığını itiraf etti.

KAYNAK: Socrates Club/ YouTube

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Survivor yarışmacılarından Yiğit Poyraz'ı muhakkak tanırsınız.

Survivor yarışmacılarından Yiğit Poyraz'ı muhakkak tanırsınız.

Survivor'da tam 3 kez yarışan Yiğit Poyraz, artık Survivor'ın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Boğaziçi Üniversitesi mezunu olmasına rağmen Survivor'da karşımıza çıkan Poyraz, konuk olduğu Socrates Club'ta bomba bir itirafta bulundu.

Yiğit Poyraz, influencer olmak için Survivor'a katıldığını itiraf etti.

Yiğit Poyraz, influencer olmak için Survivor'a katıldığını itiraf etti.

Poyraz, programda şu ifadelerde bulundu:

'Türkiye Survivor izliyordu. Baktım oraya girip çıkan adamların hepsi çıkıyor Instagram'da 500 bin takipçi, 1 milyon takipçi. Oradan bedava influencer paraları... Oradan bir akış geliyor. Bu adamlar bu paraları kazanıyorsa niye ben kazanmayayım o parayı diye düşündüm. Hem de kendime zaman satın alırım. Havadan para gelir, ben de zamanım varken, para geliyorken hayatta ne yapmak istediğimi gerçek anlamda onu kovalarım, onu bulurum diye bir düşünceyle bu işe girdim'

İşte Yiğit Poyraz'ın o itirafı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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