Vegan Kokoreç Yaptı: MasterChef'e İlk Kez Vegan Yarışmacı Dahil Oldu
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu başladı. Her bölüm yeni yarışmacıların dahil olduğu MasterChef'te bu defa vegan bir yarışmacıyla karşılaştık. Vegan kokoreç yapan yarışmacı, şeflerden tam puan alırken vegan olması nedeniyle etle yemek yapması istendi ve bu sınavdan da başarıyla geçti.
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MasterChef Türkiye, Survivor'ın final yapmasının ardından ekranlara hızlı bir geri dönüş yaptı.
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İşte MasterChef'teki o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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