Vegan Kokoreç Yaptı: MasterChef'e İlk Kez Vegan Yarışmacı Dahil Oldu

Ana kadronun oluşması için MasterChef'e başvuru yapan kişilerin ön elemede yarıştığı yarışmada şimdiye kadar pek çok isim önlüğü almayı başardı. Bunlardan biri de Melis Yengil oldu.

MasterChef jürisine vegan kokoreç yapan Melis Yengil, jüri üyelerinden tam puan aldı. MasterChef'in ilk vegan yarışmacısı olan Yengil'e yarışmaya dahil olması halinde tüm yemekleri yapacağı söylendi. Hatta şefler Melis Yengil'i etle imtihan etti. MasterChef'in ilk vegan yarışmacısı Yengil, maske takarak şeflere etle çalışabildiğini gösterdi.