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Vegan Kokoreç Yaptı: MasterChef'e İlk Kez Vegan Yarışmacı Dahil Oldu

Vegan Kokoreç Yaptı: MasterChef'e İlk Kez Vegan Yarışmacı Dahil Oldu

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.06.2025 - 23:44

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu başladı. Her bölüm yeni yarışmacıların dahil olduğu MasterChef'te bu defa vegan bir yarışmacıyla karşılaştık. Vegan kokoreç yapan yarışmacı, şeflerden tam puan alırken vegan olması nedeniyle etle yemek yapması istendi ve bu sınavdan da başarıyla geçti.

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MasterChef Türkiye, Survivor'ın final yapmasının ardından ekranlara hızlı bir geri dönüş yaptı.

MasterChef Türkiye, Survivor'ın final yapmasının ardından ekranlara hızlı bir geri dönüş yaptı.

Ana kadronun oluşması için MasterChef'e başvuru yapan kişilerin ön elemede yarıştığı yarışmada şimdiye kadar pek çok isim önlüğü almayı başardı. Bunlardan biri de Melis Yengil oldu.

MasterChef jürisine vegan kokoreç yapan Melis Yengil, jüri üyelerinden tam puan aldı. MasterChef'in ilk vegan yarışmacısı olan Yengil'e yarışmaya dahil olması halinde tüm yemekleri yapacağı söylendi. Hatta şefler Melis Yengil'i etle imtihan etti. MasterChef'in ilk vegan yarışmacısı Yengil, maske takarak şeflere etle çalışabildiğini gösterdi.

İşte MasterChef'teki o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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