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Hande Erçel'in Aşkı Hatırla Dizisinde Şarkı Söylediği Anlara Yorum Yağdı

Hande Erçel'in Aşkı Hatırla Dizisinde Şarkı Söylediği Anlara Yorum Yağdı

Barış Arduç Hande Erçel Disney Plus
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.06.2025 - 22:51

Hande Erçel ve Barış Arduç'u tekrardan bir araya getiren Aşkı Hatırla dizisi, Disney Plus'ta yayınlandı. Aşkı Hatırla dizisinde Güneş karakterini canlandıran Erçel'in rolü gereği şarkı söylediği anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

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Barış Arduç ve Hande Erçel ikilisi bu defa Disney Plus'ta yayınlanan Aşkı Hatırla dizisinde bir araya geldi.

Barış Arduç ve Hande Erçel ikilisi bu defa Disney Plus'ta yayınlanan Aşkı Hatırla dizisinde bir araya geldi.

Barış Arduç'un Deniz, Hande Erçel'in ise Güneş karakterlerini canlandırdığı dizi, bugün (18 Haziran) Disney Plus'ta seyircinin beğenisine sunuldu. İki isim cesur sahneleriyle gündem olurken Hande Erçel'in dizide şarkı söylediği anlar ayrı bir gündem yarattı.

Erçel'in canlandırdığı Güneş karakterinin sahnede 'Saz mı Caz mı' şarkısını söylediği anlar seyirciyi resmen ikiye böldü. E gelen yorumları derlemek de bize düştü!

İşte Hande Erçel'in şarkı söylediği o sahne:

Hande Erçel'in şarkı söylediği anlara gelen yorumlar da burada:

Hande Erçel'in şarkı söylediği anlara gelen yorumlar da burada:
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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