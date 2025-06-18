Hande Erçel'in Aşkı Hatırla Dizisinde Şarkı Söylediği Anlara Yorum Yağdı
Hande Erçel ve Barış Arduç'u tekrardan bir araya getiren Aşkı Hatırla dizisi, Disney Plus'ta yayınlandı. Aşkı Hatırla dizisinde Güneş karakterini canlandıran Erçel'in rolü gereği şarkı söylediği anlara sosyal medyadan yorum yağdı.
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Barış Arduç ve Hande Erçel ikilisi bu defa Disney Plus'ta yayınlanan Aşkı Hatırla dizisinde bir araya geldi.
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İşte Hande Erçel'in şarkı söylediği o sahne:
Hande Erçel'in şarkı söylediği anlara gelen yorumlar da burada:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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