Kızılcık Şerbeti'nden Gökhan Karakterinin Çıkarılması Dalga Konusu Oldu!
Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonuna doğru kadrodan bazı oyuncuların çıkarılacağı duyurulmuştu. Birsen Altuntaş, Kızılcık Şerbeti'nden tam 4 oyuncunun çıkarıldığını doğruladı. Bunlardan biri de iki sezondur dizide Gökhan karakteriyle rol alan Hasan Emre Avcı oldu. Kardeşi ve babası ölmesine rağmen hala bir şekilde dizide tutulan Gökhan karakterinin rolünün olmaması zaten izleyiciden güldüren yorumlar alırken gidişinin duyurulmasıyla goygoyun dozu arttı.
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Kızılcık Şerbeti yine klasikten şaşmayarak kaosun had safhaya ulaştığı bir sezon finaliyle ekran molası verdi.
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Diziye ikinci sezonda dahil olup babası ve kardeşi ölmesine rağmen hala devam eden Gökhan'ın gidişi apayrı bir gündem yarattı.
İşte gelen yorumlardan bazıları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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