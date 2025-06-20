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Kızılcık Şerbeti'nden Gökhan Karakterinin Çıkarılması Dalga Konusu Oldu!

Kızılcık Şerbeti'nden Gökhan Karakterinin Çıkarılması Dalga Konusu Oldu!

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.06.2025 - 22:25

Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonuna doğru kadrodan bazı oyuncuların çıkarılacağı duyurulmuştu. Birsen Altuntaş, Kızılcık Şerbeti'nden tam 4 oyuncunun çıkarıldığını doğruladı. Bunlardan biri de iki sezondur dizide Gökhan karakteriyle rol alan Hasan Emre Avcı oldu. Kardeşi ve babası ölmesine rağmen hala bir şekilde dizide tutulan Gökhan karakterinin rolünün olmaması zaten izleyiciden güldüren yorumlar alırken gidişinin duyurulmasıyla goygoyun dozu arttı.

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Kızılcık Şerbeti yine klasikten şaşmayarak kaosun had safhaya ulaştığı bir sezon finaliyle ekran molası verdi.

Kızılcık Şerbeti yine klasikten şaşmayarak kaosun had safhaya ulaştığı bir sezon finaliyle ekran molası verdi.

Silahların patladığı sezon finali sonrasında Kızılcık Şerbeti'nden hangi karakterlerin ayrılacağı ayrıca bir gündem oluşturmuştu. 

Gazeteci Birsen Altuntaş, 4 oyuncunun Kızılcık Şerbeti'ne veda edeceğini duyurduktan sonra o isimleri tek tek açıkladı. Şerbo'nun Gökhan'ı Hasan Emre Avcı, Leman’ı Sevim Erdoğan, Kayhan’ı Soydan Soydaş ve bıyıklı lakaplı Haluk’u Erol Erarslan, Kızılcık Şerbeti'ne veda eden isimler oldu.

Diziye ikinci sezonda dahil olup babası ve kardeşi ölmesine rağmen hala devam eden Gökhan'ın gidişi apayrı bir gündem yarattı.

Diziye ikinci sezonda dahil olup babası ve kardeşi ölmesine rağmen hala devam eden Gökhan'ın gidişi apayrı bir gündem yarattı.

Karısının kendisini terk etmesi ve ailesinin ölmesi üzerine üvey annesi Asude'yle yaşamaya başlayan Gökhan'ın diziden ne zaman gideceği tam bir merak konusuydu. Zira kendisi 3. sezon boyunca Asude'yle kahvaltı sofrasında dedikodu yapmaktan ileriye gidemedi. Nitekim Gökhan'ı canlandıran Hasan Emre Avcı'nın gidişi sonunda kesinleşti. Bu kararın epey geç alınmasına karşılık sosyal medyada goygoy dolu yorumlar yapıldı.

İşte gelen yorumlardan bazıları:

İşte gelen yorumlardan bazıları:
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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