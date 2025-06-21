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Tutuklama Kararı Olan Hikmet Tuğsuz Şimdi de Survivor Şampiyonu Adem'le Buluştu!

Tutuklama Kararı Olan Hikmet Tuğsuz Şimdi de Survivor Şampiyonu Adem'le Buluştu!

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.06.2025 - 09:20

Survivor'dan hakkında çıkan tutuklama kararı sonrası kendi isteğiyle ayrılmak durumunda kalan Hikmet Tuğsuz'un ülkeye ne zaman geri döneceği merak ediliyor. Son olarak Gürcistan'da görüntülenen Hikmet, bu defa Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'yla bir araya geldi.

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Survivor'ın büyük finaline 10 gün kala yarışmadan kendi isteğiyle ayrılan Hikmet Tuğsuz, herkesi şaşırtmıştı.

Survivor'ın büyük finaline 10 gün kala yarışmadan kendi isteğiyle ayrılan Hikmet Tuğsuz, herkesi şaşırtmıştı.

Hakkında çıkan tutuklama kararı sonrasında Survivor'dan ayrılan Hikmet, öncesinde Londra'da ardından da Gürcistan'da görüntülenmişti. Hikmet Tuğsuz'un ülkeye ne zaman geri döneceği merak konusu olurken yaptığı son paylaşımla yine şaşırttı.

Hikmet Tuğsuz, bu defa Survivor 2025 şampiyonu Adem Kılıçcı'yla bir araya geldi.

Hikmet Tuğsuz, bu defa Survivor 2025 şampiyonu Adem Kılıçcı'yla bir araya geldi.

Hikmet, Adem'le fotoğrafını paylaşıp 'Tıraş zamanın gelmiş şampiyon' yazdı.

Bakalım Hikmet'in bir sonraki durağı neresi olacak?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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