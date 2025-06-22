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Fatih Altaylı'ya Konuk Olan Elçin Sangu İki Farklı Reyting Rekortmeni Diziden Teklif Aldığını Açıkladı!

Fatih Altaylı'ya Konuk Olan Elçin Sangu İki Farklı Reyting Rekortmeni Diziden Teklif Aldığını Açıkladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
22.06.2025 - 16:11

Kiralık Aşk dizisindeki performansıyla gönüllere taht kuran Elçin Sangu uzun zamandır herhangi bir proje yer almıyor. Ünlü oyuncunun neden ekranlardan uzaklaştığı da merak konusu oluyor. Ünlü oyuncu son olarak gazeteci Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu. Neden herhangi bir televizyon projesiyle anlaşmadığı konusuna açıklık getiren Elçin Sangu 2 farklı reyting rekortmeni diziden rol aldığı açıkladı.

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Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kurt Seyit ve Şura gibi birçok dizide rol alan Elçin Sangu'nun yıldızı Kiralık Aşk'la epey parlamıştı.

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kurt Seyit ve Şura gibi birçok dizide rol alan Elçin Sangu'nun yıldızı Kiralık Aşk'la epey parlamıştı.

Barış Arduç'la başrolü paylaşan ünlü oyuncunun popüler dizide 'Defne' rolü yıllar geçse de unutulmayan karakterler arasına girdi. Daha sonra 'Çarpışma', 'İyi Günde Kötü Günde' ve 'Yalancılar ve Mumları' dizi dizilerle de karşımıza çıkan Sangu son olarak, Engin Altan Düzyatan'la partner olduğu 'Çöp Adam'la ekranlara geldi. 

Özel hayatı, kariyeri ve açıklamalarıyla sıkça dikkat çeken Elçin Sangu ülkenin en gözde oyuncuları arasına girmeyi de başardı. Geniş bir hayran kitlesi de elden eden Sangu, Çöp Adam'ın 2023'teki finali sonrası herhangi bir televizyon projesiyle anlaşmadı.

Elçin Sangu bu sefer de sunuculuğunu Fatih Altaylı'nın üstlendiği "Pazar Sohbeti" programına konuk oldu.

Elçin Sangu bu sefer de sunuculuğunu Fatih Altaylı'nın üstlendiği "Pazar Sohbeti" programına konuk oldu.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın kendi YouTube kanalındaki programda hem özel hayatı hem de kariyerine dair açıklamalarda bulunan Elçin Sangu neden uzun süredir televizyon ekranlarında olmadığı konusuna açıklık getirdi. 

Şimdiki dizilerde olmamasının nedenini birçok faktöre bağlayan ünlü oyuncu, 'Sen o casta uygun musun bakalım? Ya da full erkeklerden oluşan bir cast mı?Dikkat edin televizyondaki işlere zaten yerim orada değil, yok. Zorlama olur. Ben de 'illa olacağım' demem.' ifadelerini kullandı. 

'En son 2 tane reyting rekortmeni işi bu yüzden kabul etmedim' açıklamasından bulunan Elçin Sangu'nun sözleri bir hayli ilgi çekti.

Elçin Sangu'nun açıklamalarını da böyle bırakalım:

Ünlü oyuncunun "2 reyting rekortmeni dizi" açıklamasından sonra kullanıcılardan da dizi tahminleri geldi...

Ünlü oyuncunun "2 reyting rekortmeni dizi" açıklamasından sonra kullanıcılardan da dizi tahminleri geldi...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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