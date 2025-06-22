Fatih Altaylı'ya Konuk Olan Elçin Sangu İki Farklı Reyting Rekortmeni Diziden Teklif Aldığını Açıkladı!

Barış Arduç'la başrolü paylaşan ünlü oyuncunun popüler dizide 'Defne' rolü yıllar geçse de unutulmayan karakterler arasına girdi. Daha sonra 'Çarpışma', 'İyi Günde Kötü Günde' ve 'Yalancılar ve Mumları' dizi dizilerle de karşımıza çıkan Sangu son olarak, Engin Altan Düzyatan'la partner olduğu 'Çöp Adam'la ekranlara geldi.

Özel hayatı, kariyeri ve açıklamalarıyla sıkça dikkat çeken Elçin Sangu ülkenin en gözde oyuncuları arasına girmeyi de başardı. Geniş bir hayran kitlesi de elden eden Sangu, Çöp Adam'ın 2023'teki finali sonrası herhangi bir televizyon projesiyle anlaşmadı.