Fatih Altaylı'ya Konuk Olan Elçin Sangu İki Farklı Reyting Rekortmeni Diziden Teklif Aldığını Açıkladı!
Kiralık Aşk dizisindeki performansıyla gönüllere taht kuran Elçin Sangu uzun zamandır herhangi bir proje yer almıyor. Ünlü oyuncunun neden ekranlardan uzaklaştığı da merak konusu oluyor. Ünlü oyuncu son olarak gazeteci Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu. Neden herhangi bir televizyon projesiyle anlaşmadığı konusuna açıklık getiren Elçin Sangu 2 farklı reyting rekortmeni diziden rol aldığı açıkladı.
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Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kurt Seyit ve Şura gibi birçok dizide rol alan Elçin Sangu'nun yıldızı Kiralık Aşk'la epey parlamıştı.
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Elçin Sangu bu sefer de sunuculuğunu Fatih Altaylı'nın üstlendiği "Pazar Sohbeti" programına konuk oldu.
Elçin Sangu'nun açıklamalarını da böyle bırakalım:
Ünlü oyuncunun "2 reyting rekortmeni dizi" açıklamasından sonra kullanıcılardan da dizi tahminleri geldi...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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