Kaynak Belirtme Krizi: Ece Erken Eski Aramızda Kalmasın Sunucusu Müge Dağıstanlı'ya Büyük Bir Taş Attı!
Bir dönem Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa olarak yayınlanan magazin programıyla ekranlara gelen Müge Dağıstanlı daha sonra da Aramızda Kalmasın'ın sunuculuğunu yapmıştı. Gel Konuşalım sunucusu Ece Erken'se şimdilerde ekranlarda değil sosyal medyada çalışamalarını sürdüren Dağıstanlı'ya büyük bir taş attı. Erken'in haber kaynağı gösterme tepkisi de dikkat çekti.
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Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel ikilisi uzun süre boyuncu Teve2'de hafta içi her sabah 2. Sayfa programıyla öne çıkıyordu.
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Son dönemlerde kariyerine kamera karşısında değil de sosyal medya üzerinden devam eden Müge Dağıstanlı günün öne çıkan isimlerinden oldu.
Bu paylaşımda herhangi bir kaynak görmeyen Ece Erken'se Müge Dağıstanlı'ya büyük bir taş attı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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