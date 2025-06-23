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Kaynak Belirtme Krizi: Ece Erken Eski Aramızda Kalmasın Sunucusu Müge Dağıstanlı'ya Büyük Bir Taş Attı!

Kaynak Belirtme Krizi: Ece Erken Eski Aramızda Kalmasın Sunucusu Müge Dağıstanlı'ya Büyük Bir Taş Attı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
23.06.2025 - 13:29

Bir dönem Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa olarak yayınlanan magazin programıyla ekranlara gelen Müge Dağıstanlı daha sonra da Aramızda Kalmasın'ın sunuculuğunu yapmıştı. Gel Konuşalım sunucusu Ece Erken'se şimdilerde ekranlarda değil sosyal medyada çalışamalarını sürdüren Dağıstanlı'ya büyük bir taş attı. Erken'in haber kaynağı gösterme tepkisi de dikkat çekti.

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Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel ikilisi uzun süre boyuncu Teve2'de hafta içi her sabah 2. Sayfa programıyla öne çıkıyordu.

Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel ikilisi uzun süre boyuncu Teve2'de hafta içi her sabah 2. Sayfa programıyla öne çıkıyordu.

Gülşen Yüksel'in, hakkındaki iddialar sonrası 2. Sayfa'dan ayrılmasıyla son bulan programın ardından Müge Dağıstanlı, TV8 ekranlarına transfer olmuştu. Kendisi daha sonra yeni partneri Yelda Kırçuval'la Aramızda Kalmasın programını sunmaya başlamıştı.

Son olarak 31 Ocak 2024 tarihinde ekranlara gelen Aramızda Kalmasın'ın daha sonra yılbaşı tatili nedeniyle ara verdiği düşünülmüştü fakat yeni haftada da yayınlanmaması dikkat çekmişti. Program sessiz sedasız yayından kalkmış sunuculardan da bir açıklama gelmemişti.

Son dönemlerde kariyerine kamera karşısında değil de sosyal medya üzerinden devam eden Müge Dağıstanlı günün öne çıkan isimlerinden oldu.

Son dönemlerde kariyerine kamera karşısında değil de sosyal medya üzerinden devam eden Müge Dağıstanlı günün öne çıkan isimlerinden oldu.

Bunun nedeniyse Tv8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programının sunucularından Ece Erken'in paylaşımı oldu. Dağıstanlı kendi Instagram hesabından 'Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, yapımcı Tolga Akut'la birlikte...' şeklinde bir haber paylaştı.

Bu paylaşımda herhangi bir kaynak görmeyen Ece Erken'se Müge Dağıstanlı'ya büyük bir taş attı.

Bu paylaşımda herhangi bir kaynak görmeyen Ece Erken'se Müge Dağıstanlı'ya büyük bir taş attı.

Dağıstanlı'nın paylaşımını ekran görüntüsü alıp hikayesinde paylaşan Erken 'Şöyle kaynak belirtmiyorsunuz ya komik oluyor :) Ben belirteyim, kaynak Gel Konuşalım' diyerek tepki gösterdi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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