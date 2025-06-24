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Esra Ezmeci Gündüz Kuşağı Programlarının Toplum Psikolojisini Olumsuz Etkilediği Eleştirilerine Tepki Gösterdi

Esra Ezmeci Gündüz Kuşağı Programlarının Toplum Psikolojisini Olumsuz Etkilediği Eleştirilerine Tepki Gösterdi

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
24.06.2025 - 11:16

Özellikle son dönemlerde gündüz kuşağı programlarına yönelik tepkiler bir hayli dikkat çekiyor. Programlara, aile yapısını bozduğu ve toplum psikolojisini olumsuz yönde etkilediği düşünülerek tepki gösteriliyor. Magazin Burada'nın haberine göre, sunucu Esra Ezmeci gündemdeki bu eleştirilere tepki gösterdi. 

Kaynak: Magazin Burada / Samet Aday

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Gündüz kuşağında yer alan programlar bir süredir eleştirilerin hedefi haline gelmiş durumda.

Gündüz kuşağında yer alan programlar bir süredir eleştirilerin hedefi haline gelmiş durumda.

Başta Müge AnlıEsra Erol, Didem Arslan gibi programlarda işlenip ekranlara yansıyan çarpık ilişkili olaylar dikkat çekiyor. Bir kesim tarafından bu tür programların aile yapısını bozduğu, sosyolojiyi ve toplum psikolojisini olumsuz yönde etkilediği düşünülüyor. Bu nedenle sosyal medyada da zaman zaman bu yapımların kaldırılması yönünde taleplerde bulunuluyor.

Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci de gündüz kuşağı programlarına yönelik bu eleştirilere tepki gösterdi.

Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci de gündüz kuşağı programlarına yönelik bu eleştirilere tepki gösterdi.

Magazin Burada muhabiri Samet Aday'ın sorularına yanıt veren Esra Ezmeci, 'Gerçekleri göstermek kötü bir şeyse, bunlar gerçekler. Gerçeklerden kaçamazsınız. Tabii ki fazla abartılı ve ahlak dışı şeyleri göstermek insanlarda normalleşmeye sebep olabilir, ama bence bazen gösterip, bunun ne kadar yanlış olduğunu gerçekten doğru anlatabiliyorsak bu da iyi bir şey. Çünkü şu an biz istismarları, cinayetleri, kadına olan şiddeti çok rahatça duyabiliyorsak bu da basının sayesinde. O yüzden çok da iyi, olumlu tarafları var. Tabii ki negatif tarafları da vardır. Önemli olan hangi açıdan baktığımız, denge.' ifadelerini kullandı.

İşte Esra Ezmeci'nin açıklamaları:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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