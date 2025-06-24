Esra Ezmeci Gündüz Kuşağı Programlarının Toplum Psikolojisini Olumsuz Etkilediği Eleştirilerine Tepki Gösterdi

Magazin Burada muhabiri Samet Aday'ın sorularına yanıt veren Esra Ezmeci, 'Gerçekleri göstermek kötü bir şeyse, bunlar gerçekler. Gerçeklerden kaçamazsınız. Tabii ki fazla abartılı ve ahlak dışı şeyleri göstermek insanlarda normalleşmeye sebep olabilir, ama bence bazen gösterip, bunun ne kadar yanlış olduğunu gerçekten doğru anlatabiliyorsak bu da iyi bir şey. Çünkü şu an biz istismarları, cinayetleri, kadına olan şiddeti çok rahatça duyabiliyorsak bu da basının sayesinde. O yüzden çok da iyi, olumlu tarafları var. Tabii ki negatif tarafları da vardır. Önemli olan hangi açıdan baktığımız, denge.' ifadelerini kullandı.