Esra Ezmeci Gündüz Kuşağı Programlarının Toplum Psikolojisini Olumsuz Etkilediği Eleştirilerine Tepki Gösterdi
Özellikle son dönemlerde gündüz kuşağı programlarına yönelik tepkiler bir hayli dikkat çekiyor. Programlara, aile yapısını bozduğu ve toplum psikolojisini olumsuz yönde etkilediği düşünülerek tepki gösteriliyor. Magazin Burada'nın haberine göre, sunucu Esra Ezmeci gündemdeki bu eleştirilere tepki gösterdi.
Kaynak: Magazin Burada / Samet Aday
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Gündüz kuşağında yer alan programlar bir süredir eleştirilerin hedefi haline gelmiş durumda.
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Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci de gündüz kuşağı programlarına yönelik bu eleştirilere tepki gösterdi.
İşte Esra Ezmeci'nin açıklamaları:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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