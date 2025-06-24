Enis Arıkan Benimle Söyle Yarışmasını Sunarken Yaptığı Paylaşım Yüzünden Gözaltına Alınmış!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@hitmvkers/vid...
Ekranların en sevilen isimlerinden biri olan Enis Arıkan hem rol aldığı yapım her ne olursa olsun büyük ilgi gören isimlerden... Onu izlediğimiz her rolde ya da bazen sunuculuk yaptığı programlarda kahkahaya boğduğuna çok kez şahit olduk. 'Doğal komik' sonuçta... Sosyal medyayı da son derece aktif kullanan Enis Arıkan'ın komikliğinin başına iş açtığından haberimiz yoktu tabii. Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın Hitmakers programına konuk olan Arıkan, Benimle Söyle programını sunarken Instagram'da yaptığı bir paylaşım sebebiyle gözaltına alınma sürecini anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yalnızca rol aldığı yapımlar ya da sunduğu ve yer aldığı programlarla değil sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden biri Enis Arıkan.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz günlerde yıllardır kullandığı protez saçlarını çıkaran Enis Arıkan, saçlarının geldiği son hali takipçileriyle paylaşmıştı.
Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın Hitmakers programına konuk olan Enis Arıkan, Benimle Söyle adlı şarkı yarışmasını sunarken başına gelenlerden bahsetti.
Enis Arıkan'ın "tutuklandım" diyerek anlattığı o anları buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın