Enis Arıkan Benimle Söyle Yarışmasını Sunarken Yaptığı Paylaşım Yüzünden Gözaltına Alınmış!

Ekranların en sevilen isimlerinden biri olan Enis Arıkan hem rol aldığı yapım her ne olursa olsun büyük ilgi gören isimlerden... Onu izlediğimiz her rolde ya da bazen sunuculuk yaptığı programlarda kahkahaya boğduğuna çok kez şahit olduk. 'Doğal komik' sonuçta... Sosyal medyayı da son derece aktif kullanan Enis Arıkan'ın komikliğinin başına iş açtığından haberimiz yoktu tabii. Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın Hitmakers programına konuk olan Arıkan, Benimle Söyle programını sunarken Instagram'da yaptığı bir paylaşım sebebiyle gözaltına alınma sürecini anlattı.