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Enis Arıkan Benimle Söyle Yarışmasını Sunarken Yaptığı Paylaşım Yüzünden Gözaltına Alınmış!

Enis Arıkan Benimle Söyle Yarışmasını Sunarken Yaptığı Paylaşım Yüzünden Gözaltına Alınmış!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.06.2025 - 17:59

Ekranların en sevilen isimlerinden biri olan Enis Arıkan hem rol aldığı yapım her ne olursa olsun büyük ilgi gören isimlerden... Onu izlediğimiz her rolde ya da bazen sunuculuk yaptığı programlarda kahkahaya boğduğuna çok kez şahit olduk. 'Doğal komik' sonuçta... Sosyal medyayı da son derece aktif kullanan Enis Arıkan'ın komikliğinin başına iş açtığından haberimiz yoktu tabii. Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın Hitmakers programına konuk olan Arıkan, Benimle Söyle programını sunarken Instagram'da yaptığı bir paylaşım sebebiyle gözaltına alınma sürecini anlattı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@hitmvkers/vid...
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Yalnızca rol aldığı yapımlar ya da sunduğu ve yer aldığı programlarla değil sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden biri Enis Arıkan.

Yalnızca rol aldığı yapımlar ya da sunduğu ve yer aldığı programlarla değil sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden biri Enis Arıkan.

'Doğal komik' bulunan Arıkan, milyonlarca insanın sevgisini daha çok rol aldığı dizilerle kazansa da doğal tavırları öyle çok sevildi ki sosyal medyada ya da bir programı sunarken de aynı ilgi ve sevgiyi kazanmış durumda. Instagram hesabından sık sık yaptığı paylaşımlar da takipçilerinin yakından takip ettiği ve çoğu zaman herkesi güldürme garantili paylaşımlar oluyor.

Geçtiğimiz günlerde yıllardır kullandığı protez saçlarını çıkaran Enis Arıkan, saçlarının geldiği son hali takipçileriyle paylaşmıştı.

Geçtiğimiz günlerde yıllardır kullandığı protez saçlarını çıkaran Enis Arıkan, saçlarının geldiği son hali takipçileriyle paylaşmıştı.

'Ne olacak canım birazcık açılmış sadece' diye yorum yapabileceğimiz saçlarını bir kenara bırakırsak, Enis Arıkan'ın yaptığı tüm paylaşımların güldürmediğini de söyleyebiliriz. Yani, en azından kendisi için.

Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın Hitmakers programına konuk olan Enis Arıkan, Benimle Söyle adlı şarkı yarışmasını sunarken başına gelenlerden bahsetti.

Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın Hitmakers programına konuk olan Enis Arıkan, Benimle Söyle adlı şarkı yarışmasını sunarken başına gelenlerden bahsetti.

Meğer Enis Arıkan tam da bu programı sunduğu sıralarda 'Evinde reyting cihazı olanlar bana DM atsın' diye Instagram'da story paylaşmış. Ertesi sabah yapımcı kendisini arayarak 'Ne yaptın sen?' demiş ve ardından 'reytinglerle oynadığı' iddiasıyla gözaltına alınmış.

Enis Arıkan'ın "tutuklandım" diyerek anlattığı o anları buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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