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Başrol ve 2. Sezonun En Sevilen İsmi Ayrılıyor! Bahar Dizisine Veda Edecek 4 Oyuncu Belli Oldu!

Başrol ve 2. Sezonun En Sevilen İsmi Ayrılıyor! Bahar Dizisine Veda Edecek 4 Oyuncu Belli Oldu!

Bahar Dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.06.2025 - 18:40

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın sezon finalinde uçak düşmüştü. Timur ve Tolga'nın da bulunduğu uçağın düşmesinin ardından pek çok iddia ortaya atılmıştı. 3. sezonunda bazı oyuncuların veda edeceği doğrulanan dizide Birsen Altuntaş'ın haberine göre ayrılacak isimler belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
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Ekranların en sevilen yapımları arasında yer alan Bahar, 2. sezon finaliyle büyük bir etki yaratmıştı.

Ekranların en sevilen yapımları arasında yer alan Bahar, 2. sezon finaliyle büyük bir etki yaratmıştı.

Timur ve Tolga'nın bindiği uçağın düştüğü haberinin gelmesiyle herkes şok olmuştu. Dizinin başrol oyuncusu Mehmet Yılmaz Ak'ın diziden ayrılacağı haberi tüm izleyenleri derinden sarsmıştı. Birkaç oyuncunun ayrılacağı doğrulanan Bahar'da diziden ayrılacak isimler belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin başrolü Mehmet Yılmaz Ak, diziden ayrılıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin başrolü Mehmet Yılmaz Ak, diziden ayrılıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin başrolü Mehmet Yılmaz Ak, diziden ayrılıyor.

Ancak ne yazık ki tek üzüleceğimiz haber bu değil. Aynı zamanda Tolga karakteriyle çok sevilen Emre Karayel de diziye veda eden isimler arasında yer alıyor. Ayrıca dizinin asistanlarından Duru’ya hayat veren Şira Sahilli ve Yıldırım’ı oynayan Özgü Delikanlı'nın da diziden ayrılacağı öğrenildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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