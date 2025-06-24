Başrol ve 2. Sezonun En Sevilen İsmi Ayrılıyor! Bahar Dizisine Veda Edecek 4 Oyuncu Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın sezon finalinde uçak düşmüştü. Timur ve Tolga'nın da bulunduğu uçağın düşmesinin ardından pek çok iddia ortaya atılmıştı. 3. sezonunda bazı oyuncuların veda edeceği doğrulanan dizide Birsen Altuntaş'ın haberine göre ayrılacak isimler belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Ekranların en sevilen yapımları arasında yer alan Bahar, 2. sezon finaliyle büyük bir etki yaratmıştı.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin başrolü Mehmet Yılmaz Ak, diziden ayrılıyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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