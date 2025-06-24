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Resmi Hesaptan Açıklandı: Survivor 2026'yla İlgili 'Konsept' İddiaları Son Buldu!

Resmi Hesaptan Açıklandı: Survivor 2026'yla İlgili 'Konsept' İddiaları Son Buldu!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.06.2025 - 00:22

Survivor 2025 her türlü kaosunu, iddialarını, sakatlıklarını, tartışmalarını ve mutluluklarını geride bırakarak final yaptı. Kıyasıya geçen bir mücadelenin ardından Survivor 2025 şampiyonu Adem Kılıççı oldu. Programda hız kesmeden yeni sezon hazırlıklarına başlandı. Survivor resmi hesabından yapılan paylaşımla da 'All Star' iddiaları yanıt buldu.

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Survivor 2025 Adem'in şampiyonluğuyla son buldu.

Survivor 2025 Adem'in şampiyonluğuyla son buldu.

Sezon o kadar konuşuldu ki hırsı için oyunlar düzenlediği iddia edilenlerden tutun aşk iddialarına ve oyunlardaki mücadelelere kadar hemen her gün Survivor gündemimizdeydi. Birbiriyle tartışan isimler kadar beklenmedik dostluklar da gündemde yer aldı. Her türlü kaos ve iddiayı geride bırakarak Adem Kılıççı şampiyon olmayı başardı.

Survivor 2026'nın hazırlıkları da hız kesmeden başladı.

Survivor 2026'nın hazırlıkları da hız kesmeden başladı.

All Star formatında yapılacağı iddia edilen programla ilgili resmi hesaptan paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda formatın All Star olmadığı belli oldu. Survivor gelecek sezon Ünlüler-Gönüllüler formatında olacak iddiaları dolaşmaya başladı.

Başvuruların başladığını ilan eden o paylaşımı buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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