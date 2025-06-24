Resmi Hesaptan Açıklandı: Survivor 2026'yla İlgili 'Konsept' İddiaları Son Buldu!
Survivor 2025 her türlü kaosunu, iddialarını, sakatlıklarını, tartışmalarını ve mutluluklarını geride bırakarak final yaptı. Kıyasıya geçen bir mücadelenin ardından Survivor 2025 şampiyonu Adem Kılıççı oldu. Programda hız kesmeden yeni sezon hazırlıklarına başlandı. Survivor resmi hesabından yapılan paylaşımla da 'All Star' iddiaları yanıt buldu.
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Survivor 2025 Adem'in şampiyonluğuyla son buldu.
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Survivor 2026'nın hazırlıkları da hız kesmeden başladı.
Başvuruların başladığını ilan eden o paylaşımı buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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