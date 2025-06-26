onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
MasterChef'teki Motorcu Yarışmacının Yemeği Mehmet Şef'e Kalmadı!

MasterChef'teki Motorcu Yarışmacının Yemeği Mehmet Şef'e Kalmadı!

MasterChef Türkiye Somer Sivrioğlu Mehmet Yalçınkaya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.06.2025 - 11:17

MasterChef Türkiye'nin ön elemeleri devam ediyor. Ana kadroya girmek için mücadele eden yarışmacılar sosyal medyada gündem olmaya devam ederken bunlardan biri de kendi motorcu çetesinin lideri olan Ayten Horoz oldu. Horoz'un motorcu geçmişinin yanı sıra yaptığı içli köfte de jürinin ilgisini çekti. Danilo ve Somer Şef, içli köfteyi bitirince Mehmet Şef, yemeği değerlendiremedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MasterChef Türkiye'nin bu sezonuna başvuran yarışmacılar hem yetenekleri hem hobileriyle dikkat çekiyor.

MasterChef Türkiye'nin bu sezonuna başvuran yarışmacılar hem yetenekleri hem hobileriyle dikkat çekiyor.

Ekranların fenomen yarışma programının son bölümünde yarışan Ayten Horoz isimli yarışmacı, kendi motor grubunun lideri olmasıyla öne çıktı.

"Kendi motor grubumun başkanıyım"

"Kendi motor grubumun başkanıyım"

Motorcu geçmişi olduğunu belirten Ayten Horoz, şeflere grup başkanı olduğunu söyleyince stüdyoda tezahüratlar havada uçuştu. Somer Şef ve Danilo Şef’in “En büyük başkan bizim başkan” tezahüratları eğlenceli anlara sahne olurken jüriye içli köfte hazırlayan Horoz, bu noktada da tam puan aldı.

Ayten Horoz'un yaptığı içli köfteyi yemeye doyamayan Danilo ve Somer Şef, tüm yemeği bitirince Mehmet Şef'e tadım yapacak bir şey kalmadı. Ayten Horoz, iki şefin "Evet" oyuyla turu geçti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın