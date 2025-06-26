MasterChef'teki Motorcu Yarışmacının Yemeği Mehmet Şef'e Kalmadı!
MasterChef Türkiye'nin ön elemeleri devam ediyor. Ana kadroya girmek için mücadele eden yarışmacılar sosyal medyada gündem olmaya devam ederken bunlardan biri de kendi motorcu çetesinin lideri olan Ayten Horoz oldu. Horoz'un motorcu geçmişinin yanı sıra yaptığı içli köfte de jürinin ilgisini çekti. Danilo ve Somer Şef, içli köfteyi bitirince Mehmet Şef, yemeği değerlendiremedi.
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MasterChef Türkiye'nin bu sezonuna başvuran yarışmacılar hem yetenekleri hem hobileriyle dikkat çekiyor.
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"Kendi motor grubumun başkanıyım"
Ayten Horoz'un yaptığı içli köfteyi yemeye doyamayan Danilo ve Somer Şef, tüm yemeği bitirince Mehmet Şef'e tadım yapacak bir şey kalmadı. Ayten Horoz, iki şefin "Evet" oyuyla turu geçti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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