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TRT 1 Ekranlarında Başlayacak 'Kim Gitsin?' Adlı Yeni Yarışma Programının Sunucusu Belli Oldu

TRT 1 Ekranlarında Başlayacak 'Kim Gitsin?' Adlı Yeni Yarışma Programının Sunucusu Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.06.2025 - 12:43

2024-2025 sezonunun sona ermesinin ardından kanallar yaz sezonu için hazırlıklarını neredeyse tamamladı. Yeni dizi ve programların yayına girmeye başladığı dönemde TRT 1’de yeni yarışma programıyla gündeme geldi. 'Kim Gitsin?' adlı programı duyuran TRT 1'de yarışmayı sunacak isim de belli oldu.

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Sezon boyu ilgiyle izlediğimiz dizi ve programlar, yaz sezonunun gelmesiyle final ya da sezon finali yaptı.

Sezon boyu ilgiyle izlediğimiz dizi ve programlar, yaz sezonunun gelmesiyle final ya da sezon finali yaptı.

Sezon finalleriyle aklımızda bir dünya soru işareti bırakan dizilerin ardından yaz sezonunda izleyeceğimiz dizi ve programlar yayına başladı. Aile Saadeti ve Çift Kişilik Oda dizilerinin yayına başlamasının yanı sıra MasterChef ve Güven Bana gibi programlar da yazın izlediğimiz yapımlar arasında yerlerini aldı.

TRT 1 de yeni programı 'Kim Gitsin?' için hazırlıklara başladı.

TRT 1 de yeni programı 'Kim Gitsin?' için hazırlıklara başladı.

Beş yarışmacı ve beş etaptan oluşacak programın sunucusu ise Ufuk Özkan olacak. Yarışmacıların her biri bildiği sorularla ortak kasaya para kazandıracak. Etabı kazanan ise bir kişiyi elemek zorunda kalacak ve elenenin kazandırdığı para da kasadan silinecek. Programın ne zaman başlayacağı henüz bilinmese de ilk tanıtımı yayınlandı.

'Kim Gitsin?' tanıtımı:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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