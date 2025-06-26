TRT 1 Ekranlarında Başlayacak 'Kim Gitsin?' Adlı Yeni Yarışma Programının Sunucusu Belli Oldu

Beş yarışmacı ve beş etaptan oluşacak programın sunucusu ise Ufuk Özkan olacak. Yarışmacıların her biri bildiği sorularla ortak kasaya para kazandıracak. Etabı kazanan ise bir kişiyi elemek zorunda kalacak ve elenenin kazandırdığı para da kasadan silinecek. Programın ne zaman başlayacağı henüz bilinmese de ilk tanıtımı yayınlandı.