Gelin Görümce Apar Topar Yayından Kaldırılmıştı: Fatih Ürek Programdan Neden Ayrıldığını Açıkladı!
NOW TV ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı programı Fatih Ürek ile Gelin Görümce'de Fatih Ürek bir anda programdan ayrılmıştı. Onun ayrılmasının ardından program yayından kaldırılmıştı. Saba Tümer'le programına konuk olan Fatih Ürek, Gelin Görümce'den neden ayrıldığını açıkladı.
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Fatih Ürek, geçtiğimiz sezon NOW TV'de yayınlanan Gelin Görümce programından bir anda ayrılmıştı.
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Saba Tümer'le programına konuk olan Fatih Ürek, Gelin Görümce'den neden ayrıldığını ve programın neden bittiğini açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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