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Gelin Görümce Apar Topar Yayından Kaldırılmıştı: Fatih Ürek Programdan Neden Ayrıldığını Açıkladı!

Gelin Görümce Apar Topar Yayından Kaldırılmıştı: Fatih Ürek Programdan Neden Ayrıldığını Açıkladı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.06.2025 - 13:21

NOW TV ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı programı Fatih Ürek ile Gelin Görümce'de Fatih Ürek bir anda programdan ayrılmıştı. Onun ayrılmasının ardından program yayından kaldırılmıştı. Saba Tümer'le programına konuk olan Fatih Ürek, Gelin Görümce'den neden ayrıldığını açıkladı.

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Fatih Ürek, geçtiğimiz sezon NOW TV'de yayınlanan Gelin Görümce programından bir anda ayrılmıştı.

Fatih Ürek, geçtiğimiz sezon NOW TV'de yayınlanan Gelin Görümce programından bir anda ayrılmıştı.

NOW TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Fatih Ürek ile Gelin Görümce programı, Fatih Ürek'in ani vedasının ardından bir anda yayından kaldırıldı. Gündüz kuşağının sevilen yapımlarından biri olan Gelin Görümce'nin kaldırılması 'Gelin Görümce neden bitti? Fatih Ürek Gelin Görümce'den neden ayrıldı?' sorularının sorulmasına neden oldu.

Saba Tümer'le programına konuk olan Fatih Ürek, Gelin Görümce'den neden ayrıldığını ve programın neden bittiğini açıkladı.

Saba Tümer'le programına konuk olan Fatih Ürek, Gelin Görümce'den neden ayrıldığını ve programın neden bittiğini açıkladı.

Programı bıraktığı ortaya çıkan Fatih Ürek, şunları söyledi:

'Şartlar çok zorladı beni zaten kanalla anlaşarak yaptık bunu yani ben kanal müthiş insanlar çok seviyorum orası böyle bir gerçekten evim yuvam gibi oldu, stüdyo şartları çok ağır oldu bir de eskisi gibi değil. O yarışmacılarla kaynaşmak çok zordu idare etmek çok zordu zapt edemediğimiz yarışmacılar oldu.'

Saba Tümer'in açıklamaya şaşırması üzerine ise Ürek, 'Tabii tabii tabii bayağı ve beni çok zorladı hastalandım, bayağı bir hastalandım yani ben tükendim.' dedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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