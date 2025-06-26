Gelin Görümce Apar Topar Yayından Kaldırılmıştı: Fatih Ürek Programdan Neden Ayrıldığını Açıkladı!

Programı bıraktığı ortaya çıkan Fatih Ürek, şunları söyledi:

'Şartlar çok zorladı beni zaten kanalla anlaşarak yaptık bunu yani ben kanal müthiş insanlar çok seviyorum orası böyle bir gerçekten evim yuvam gibi oldu, stüdyo şartları çok ağır oldu bir de eskisi gibi değil. O yarışmacılarla kaynaşmak çok zordu idare etmek çok zordu zapt edemediğimiz yarışmacılar oldu.'

Saba Tümer'in açıklamaya şaşırması üzerine ise Ürek, 'Tabii tabii tabii bayağı ve beni çok zorladı hastalandım, bayağı bir hastalandım yani ben tükendim.' dedi.