MasterChef Jürisi Danilo Şef'in Restoranındaki Makarna Fiyatı Dudak Uçuklattı!
MasterChef Türkiye'nin jürisi Danilo Zanna, televizyonun yanı sıra işlettiği mekanlarla da öne çıkıyor. Filo D'olio adlı mekanın sahibi olan Zanna, İtalyan mutfağının en nefis tariflerini burada müşterilerine sunuyor. Bir TikTok kullanıcısı da hem lezzet hem fiyat araştırması yapmak için harekete geçti. Danilo Şef'in mekanındaki makarna fiyatı ise resmen dudak uçuklattı.
KAYNAK: itsleolive/TikTok
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MasterChef Türkiye jürisi Danilo Zanna'nın restoran fiyatları uzun süredir merak ediliyor.
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Öncesinde videoyu buraya bırakalım:
TikToker'ın sipariş ettiği ürünlerin fiyatları da burada:
Fettucine Alfredo - 890 TL
Lazanya - 850 TL
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Tiramisu - 450 TL
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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