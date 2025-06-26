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MasterChef Jürisi Danilo Şef'in Restoranındaki Makarna Fiyatı Dudak Uçuklattı!

MasterChef Jürisi Danilo Şef'in Restoranındaki Makarna Fiyatı Dudak Uçuklattı!

MasterChef Türkiye Danilo Zanna
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.06.2025 - 15:27

MasterChef Türkiye'nin jürisi Danilo Zanna, televizyonun yanı sıra işlettiği mekanlarla da öne çıkıyor. Filo D'olio adlı mekanın sahibi olan Zanna, İtalyan mutfağının en nefis tariflerini burada müşterilerine sunuyor. Bir TikTok kullanıcısı da hem lezzet hem fiyat araştırması yapmak için harekete geçti. Danilo Şef'in mekanındaki makarna fiyatı ise resmen dudak uçuklattı.

KAYNAK: itsleolive/TikTok

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MasterChef Türkiye jürisi Danilo Zanna'nın restoran fiyatları uzun süredir merak ediliyor.

MasterChef Türkiye jürisi Danilo Zanna'nın restoran fiyatları uzun süredir merak ediliyor.

Restoranındaki yemek ve tatlıları ara sıra MasterChef'e de taşıyan Danilo Şef'in özellikle meşhur makarnası ve tiramisusunu bilmeyen yok!

TikTok'ta @itsleolive adlı kullanıcı, Danilo Şef'in mekanını hem lezzet hem fiyatlandırma açısından değerlendirmek için harekete geçti.

Öncesinde videoyu buraya bırakalım:

TikToker'ın sipariş ettiği ürünlerin fiyatları da burada:

TikToker'ın sipariş ettiği ürünlerin fiyatları da burada:
  • Antipasto misto - 890 TL

Fettucine Alfredo - 890 TL

Fettucine Alfredo - 890 TL

Lazanya - 850 TL

Lazanya - 850 TL
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Tiramisu - 450 TL

Tiramisu - 450 TL

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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