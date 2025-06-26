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Tek Fiyat Uygulaması: İstanbul’da Deniz Taksi Ücretlerine Yüzde 275 Zam Geldi

Tek Fiyat Uygulaması: İstanbul’da Deniz Taksi Ücretlerine Yüzde 275 Zam Geldi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.06.2025 - 15:11

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) bugün yapılan toplantısında, İstanbul’da deniz taksi ücretlerine zam yapılmasına karar verildi.

Zamla birlikte deniz taksideki aşamalı ücretlendirme sistemi iptal edildi ve tek fiyat olarak 750 lira belirlendi. Böylece deniz taksi ücretine yüzde 275 zam yapılmış oldu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde bugün UKOME toplantısı yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde bugün UKOME toplantısı yapıldı.

İBB yönetiminin toplu taşımaya yüzde 21.29 oranında zam teklifi UKOME kararı ile reddedildi. 

İBB’nin deniz taksi için hazırladığı zam teklifi ise kabul edildi. Böylece İstanbul’da deniz taksi ücretlerine yüzde 19,04 ila yüzde 275 zam yapıldı.

Tek fiyat 750 lira olacak.

Tek fiyat 750 lira olacak.

Deniz takside 420 lira olan açılış ve ilk mil ücreti yüzde 19,04 zamla 500 liraya yükseldi. 

Tarifede aşamalı ücretlendirilen mil taşıma ücretinin tek fiyat olarak yapılması kararlaştırıldı. 

Bu kapsamda, 1-4 mil arası taşıma ücreti olan 310 lira, 4-8 mil arası taşıma ücreti 250 lira ve 8-16 mil arası taşıma ücreti 200 lira iptal edilerek, tek fiyat olarak 750 liraya çıkarıldı. Böylece 8-16 mil arası taşıma ücretine yüzde 275 zam yapılmış oldu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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