Tek Fiyat Uygulaması: İstanbul’da Deniz Taksi Ücretlerine Yüzde 275 Zam Geldi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) bugün yapılan toplantısında, İstanbul’da deniz taksi ücretlerine zam yapılmasına karar verildi.
Zamla birlikte deniz taksideki aşamalı ücretlendirme sistemi iptal edildi ve tek fiyat olarak 750 lira belirlendi. Böylece deniz taksi ücretine yüzde 275 zam yapılmış oldu.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde bugün UKOME toplantısı yapıldı.
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Tek fiyat 750 lira olacak.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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