Şamil Tayyar’dan Yeni ÖTV Düzenlemesine Tepki: “Toplumun Boğazını Sıkmaya Devam”
Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, motorlu taşıtlarda ÖTV matrahının ve oranlarının artmasını sağlayacak yasa teklifine tepki gösterdi. Tayyar, “Toplum derin yoksulluğa, ekonomik zorluklara, darboğazdaki piyasalara iyileştirici düzenleme beklerken, boğazını sıkmaya devam ediyoruz.” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
AKP’nin hazırladığı yeni ÖTV yasası komisyondan geçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eski AKP Milletvekili tasarıya tepki gösterdi.
Şamil Tayyar’ın paylaşımı 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın