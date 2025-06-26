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Şamil Tayyar’dan Yeni ÖTV Düzenlemesine Tepki: “Toplumun Boğazını Sıkmaya Devam”

Şamil Tayyar’dan Yeni ÖTV Düzenlemesine Tepki: “Toplumun Boğazını Sıkmaya Devam”

ÖTV
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.06.2025 - 12:49

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, motorlu taşıtlarda ÖTV matrahının ve oranlarının artmasını sağlayacak yasa teklifine tepki gösterdi. Tayyar, “Toplum derin yoksulluğa, ekonomik zorluklara, darboğazdaki piyasalara iyileştirici düzenleme beklerken, boğazını sıkmaya devam ediyoruz.” dedi.

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AKP’nin hazırladığı yeni ÖTV yasası komisyondan geçti.

AKP’nin hazırladığı yeni ÖTV yasası komisyondan geçti.

Yeni yasa teklifine göre, arazi taşıtlarında yüzde 4 olan ÖTV oranı, yüzde 50’ye yükseltilecek. Ayrıca motor silindir hacmine göre uygulanan ÖTV’nin alt sınırı yüzde 45’ten yüzde 80’e çıkacak.

Komisyondan geçen yasa tasarısının kısa zamanda içinde TBMM Genel Kurul’da oylanıp, yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Eski AKP Milletvekili tasarıya tepki gösterdi.

Eski AKP Milletvekili tasarıya tepki gösterdi.

Eski AKP Gaziantep Milletvekili ve MYK üyesi Şamil Tayyar, ÖTV’ye yapılacak zamma sosyal medyadan tepki gösterdi. Toplumun derin yoksulluğa çare bulunmasını beklediğini hatırlatan Tayyar, “Toplum boğazını sıkmaya devam ediyoruz. Çok güzel. Böyle devam edelim.”iİfadelerini kullandı.

Şamil Tayyar’ın paylaşımı 👇

Şamil Tayyar’ın paylaşımı 👇
twitter.com

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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