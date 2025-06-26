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Mehmet Yılmaz'dan Kemal Kılıçdaroğlu Yazısı: "Önceden Güler Geçerdim Şimdi Acaba Diyorum"

Mehmet Yılmaz'dan Kemal Kılıçdaroğlu Yazısı: "Önceden Güler Geçerdim Şimdi Acaba Diyorum"

Kemal Kılıçdaroğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.06.2025 - 11:42

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkemeye taşınan CHP genel kurultayı sonrasındaki açıklamaları gündemdeki yerini koruyor. Kılıçdaroğlu, mahkemeden mutlak butlan kararı çıkması sonrasında partinin başına geri dönmesi ihtimaline karşı, “Benim geri gelmemin ne zararı var?” demişti.

T24’ten Mehmet Y. Yılmaz, Kemal Kılıçdaroğlu’nun son açıklamalarını değerlendirerek, “Önceden ‘Kılıçdaroğlu’nun gizli görevinin Erdoğan’ın iktidarını sürdürmesini sağlamak’ olduğu yönündeki komplo teorilerine güler geçerdim. Şimdi ise acaba diyorum” dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun partinin başına geri dönmek ile ilgili yaptığı açıklamalar tartışılmaya devam ediyor.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun partinin başına geri dönmek ile ilgili yaptığı açıklamalar tartışılmaya devam ediyor.

Gazeteci İsmail Saymaz, Kemal Kılıçdaroğlu’nun partinin önde gelenleri ile yaptığı görüşmede, “Benim partinin başına geri dönmemin ne zararı var. Partiyi kayyuma mı bırakalım?” dediğini yazmıştı.

Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin tutuklanan Ekrem İmamoğlu için miting düzenlemesinin de yanlış olduğunu ve partiye geri dönerse mitingleri durdurmayı düşündüğü ortaya çıkmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı kaybettiği CHP’nin 38. Olağan Genel Kurultay’ı şaibe iddiaları sonrasında yargılanmaya başlamıştı. Mahkemeden Kılıçdaroğlu ve yönetiminin yeniden partinin başına döneceği yönünde karar çıkacağı iddia ediliyordu.

“Komplo teorileri doğru muymuş?”

“Komplo teorileri doğru muymuş?”

Mehmet Y. Yılmaz, T24’teki köşe yazısında Kemal Kılıçdaroğlu’nun son açıklamalarını değerlendirdi.

Yılmaz, “AKP yargısı marifetiyle partinin başına oturmak bile onu utandırmıyor. Heyecan içinde bu kararın verileceği günü bekliyor. Ortaya çıkıp, böyle bir şey olduğu takdirde partiyi, seçilmiş yöneticilere teslim edeceğini söylemeye dili varmıyor. Genel başkan olduğu dönemde Kılıçdaroğlu’nun gizli görevinin Erdoğan’ın iktidarını sürdürmesini sağlamak olduğu yolunda komplo teorileri duyardık. O zaman bu komplo teorilerine güler geçerdim. Genel başkanlığı kaybettiği günden bugüne Kılıçdaroğlu’nun izlediği yola bakınca da “acaba” diyorum, “komplo teorisi diye gülüp geçtim şey aslında bir gerçeğin ifadesi miydi?” ifadelerini kullandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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