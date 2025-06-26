Mehmet Yılmaz'dan Kemal Kılıçdaroğlu Yazısı: "Önceden Güler Geçerdim Şimdi Acaba Diyorum"
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkemeye taşınan CHP genel kurultayı sonrasındaki açıklamaları gündemdeki yerini koruyor. Kılıçdaroğlu, mahkemeden mutlak butlan kararı çıkması sonrasında partinin başına geri dönmesi ihtimaline karşı, “Benim geri gelmemin ne zararı var?” demişti.
T24’ten Mehmet Y. Yılmaz, Kemal Kılıçdaroğlu’nun son açıklamalarını değerlendirerek, “Önceden ‘Kılıçdaroğlu’nun gizli görevinin Erdoğan’ın iktidarını sürdürmesini sağlamak’ olduğu yönündeki komplo teorilerine güler geçerdim. Şimdi ise acaba diyorum” dedi.
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun partinin başına geri dönmek ile ilgili yaptığı açıklamalar tartışılmaya devam ediyor.
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“Komplo teorileri doğru muymuş?”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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