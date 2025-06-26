Mehmet Yılmaz'dan Kemal Kılıçdaroğlu Yazısı: "Önceden Güler Geçerdim Şimdi Acaba Diyorum"

Mehmet Y. Yılmaz, T24’teki köşe yazısında Kemal Kılıçdaroğlu’nun son açıklamalarını değerlendirdi.

Yılmaz, “AKP yargısı marifetiyle partinin başına oturmak bile onu utandırmıyor. Heyecan içinde bu kararın verileceği günü bekliyor. Ortaya çıkıp, böyle bir şey olduğu takdirde partiyi, seçilmiş yöneticilere teslim edeceğini söylemeye dili varmıyor. Genel başkan olduğu dönemde Kılıçdaroğlu’nun gizli görevinin Erdoğan’ın iktidarını sürdürmesini sağlamak olduğu yolunda komplo teorileri duyardık. O zaman bu komplo teorilerine güler geçerdim. Genel başkanlığı kaybettiği günden bugüne Kılıçdaroğlu’nun izlediği yola bakınca da “acaba” diyorum, “komplo teorisi diye gülüp geçtim şey aslında bir gerçeğin ifadesi miydi?” ifadelerini kullandı.