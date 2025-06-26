Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron’un Selamlaşma Anı Sosyal Medyada Gündem Oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO toplantısı içinde gittiği Hollanda’da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron’un selamlaşma anındaki görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.
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NATO’nun kritik toplantısı geçtiğimiz günlerde Hollanda’nın Lahey kentinde yapılmıştı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron'un selamlaşmasına sosyal medyada gelen yorumlar 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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