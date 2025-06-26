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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron’un Selamlaşma Anı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron’un Selamlaşma Anı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Recep Tayyip Erdoğan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.06.2025 - 11:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO toplantısı içinde gittiği Hollanda’da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron’un selamlaşma anındaki görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.

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NATO’nun kritik toplantısı geçtiğimiz günlerde Hollanda’nın Lahey kentinde yapılmıştı.

NATO’nun kritik toplantısı geçtiğimiz günlerde Hollanda’nın Lahey kentinde yapılmıştı.

Toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere üye ülkelerin liderleriyle birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile selamlaşma anı ise çok konuşuldu.

O anlar 👇

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron'un selamlaşmasına sosyal medyada gelen yorumlar 👇

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron'un selamlaşmasına sosyal medyada gelen yorumlar 👇
twitter.com

'Resmi olarak güreşmişler.'

👇

👇
twitter.com

'70 yaşında ki adam 50 yaşındaki adamı tuttuğu gibi çevirdi resmen.'

👇

👇
twitter.com

'Macron'u nasıl döndürmüş öyle. Fırıldak etmiş fırıldak.'

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twitter.com

'Reisim nasıl da savurmuş Fransız fukarasını maşallah elhamdulillah.'

👇

👇
twitter.com

'Videoyu AI sandım.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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