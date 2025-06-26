YKS'ye Giren Kızını Çiçekle Karşılayan Babanın Yürekleri Isıtan Hikayesi

Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) hafta sonu gerçekleştirildi. Her sene olduğu gibi bu YKS’de de sosyal medyada goygoylar aldı başını gitti. Ancak bir görüntü vardı ki hepimizin kalbini eritti. Bir baba YKS’ye giren kızını çiçekle karşıladı. O anlar sosyal medyanın gündemi olurken baba ilk kez konuştu. Baba Mehmet Emin Gülen, 'O dakika sanki dünyalar benim oldu' dedi.
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Kalpleri eriten, hepimizi duygulandıran o anları hatırlayalım❤️👇🏻
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Babası Mehmet Emin Gülen tarafından çiçekle karşılanan 19 yaşındaki Çimen Gülen’in o anları milyonlara ulaştı.
"Ben kendim okuyamadım ama isterim bütün çocuklarım okusun."
Gülen ailesi şunları anlattı:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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