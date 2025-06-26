YKS'ye Giren Kızını Çiçekle Karşılayan Babanın Yürekleri Isıtan Hikayesi

Baba Mehmet Emin Gülen o anları şöyle anlattı:

'Kızım sınava girdiği zaman ben ve annesi destek olmak için yanında gittik. Çıkışta kızımı beklerken, onu nasıl mutlu edebileceğimi düşündüm. Aklıma gül, çiçek almak geldi. Hemen çiçekçiye gidip, bir buket yaptırdım. Kızım sınavdan çıktığı zaman koşarak onu çiçeklerle karşıladım. O dakika sanki dünyalar benim oldu. Çok güzel, anlatılmayacak bir duyguydu.”

Beş kız ve iki oğlunun okuduğunu söyleyen Gülen, tek mücadelesinin çocuklarını okutmak olduğunu söyledi. Gülen, 'Çocuklarımı elimden geldiğince okutmaya çalışıyorum. Bütün anne ve babalara sesleniyorum. Çocuklarını sevsinler. Kız, erkek fark etmez. Yeter ki çocuklar okusun ve anne-baba destek çıksın, arkasında olsun. İnsan bir şeye mücadele ederse, muhakkak kazanır' diye konuştu.

Gülen sözlerini şöyle sürdürdü:

'Hayvancılıkla geçimimizi sağlıyoruz. Süt, peynir satıyoruz. Bu şekilde çocuklarımı okutmaya çalıştım. Çocuklarımı hep kısıtlı imkanlarla okuttum. Ben kendim okuyamadım ama isterim bütün çocuklarım okusun. Hep bu mücadeledeyim' diye konuştu.

Gülşah Gülen ise 'Çocuklarımız okul okuyup, ekmek sahibi olabilmesi için biz çok çalıştık, çok eziyet gördük. Ben okul okumadım ama istiyorum ki çocuklarımın hepsi okusun. Güzel bir üniversiteye gitsin.'