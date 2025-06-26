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YKS'ye Giren Kızını Çiçekle Karşılayan Babanın Yürekleri Isıtan Hikayesi

YKS'ye Giren Kızını Çiçekle Karşılayan Babanın Yürekleri Isıtan Hikayesi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.06.2025 - 10:37

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Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) hafta sonu gerçekleştirildi. Her sene olduğu gibi bu YKS’de de sosyal medyada goygoylar aldı başını gitti. Ancak bir görüntü vardı ki hepimizin kalbini eritti. Bir baba YKS’ye giren kızını çiçekle karşıladı. O anlar sosyal medyanın gündemi olurken baba ilk kez konuştu. Baba Mehmet Emin Gülen, 'O dakika sanki dünyalar benim oldu' dedi.

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Kalpleri eriten, hepimizi duygulandıran o anları hatırlayalım❤️👇🏻

Babası Mehmet Emin Gülen tarafından çiçekle karşılanan 19 yaşındaki Çimen Gülen’in o anları milyonlara ulaştı.

Babası Mehmet Emin Gülen tarafından çiçekle karşılanan 19 yaşındaki Çimen Gülen’in o anları milyonlara ulaştı.

Sosyal medyada gündem olan videoda babaya övgü, Çimen’e ise güzel dilekler vardı. Günem olan videonun ardından baba Gülen ilk kez konuştu. 

Çimen, Gülşah ve Mehmet Emin çiftinin 7 çocuğundan dördüncüsü. 22 Haziran Pazar günü üniversite hayali için YKS’ye girdi. Çimen’e en güzel sürpriz ise aile tarafından yapıldı. Kızlarını zorlu YKS sonrası bekleyen Gülen çifti kızlarını çiçekle karşıladı. 

Gülen ailesi Muş’un Bahçe köyünde hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Çimen, şehir merkezinde ağabeyi ile kalarak eğitim hayatını sürdürüyor. 

Nusret Sarman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanından 2024 yılında mezun olan Gülen’in hedefinde yazılım mühendisliği var.

"Ben kendim okuyamadım ama isterim bütün çocuklarım okusun."

"Ben kendim okuyamadım ama isterim bütün çocuklarım okusun."

Baba Mehmet Emin Gülen o anları şöyle anlattı:

'Kızım sınava girdiği zaman ben ve annesi destek olmak için yanında gittik. Çıkışta kızımı beklerken, onu nasıl mutlu edebileceğimi düşündüm. Aklıma gül, çiçek almak geldi. Hemen çiçekçiye gidip, bir buket yaptırdım. Kızım sınavdan çıktığı zaman koşarak onu çiçeklerle karşıladım. O dakika sanki dünyalar benim oldu. Çok güzel, anlatılmayacak bir duyguydu.”

Beş kız ve iki oğlunun okuduğunu söyleyen Gülen, tek mücadelesinin çocuklarını okutmak olduğunu söyledi.  Gülen, 'Çocuklarımı elimden geldiğince okutmaya çalışıyorum. Bütün anne ve babalara sesleniyorum. Çocuklarını sevsinler. Kız, erkek fark etmez. Yeter ki çocuklar okusun ve anne-baba destek çıksın, arkasında olsun. İnsan bir şeye mücadele ederse, muhakkak kazanır' diye konuştu. 

Gülen sözlerini şöyle sürdürdü:

'Hayvancılıkla geçimimizi sağlıyoruz. Süt, peynir satıyoruz. Bu şekilde çocuklarımı okutmaya çalıştım. Çocuklarımı hep kısıtlı imkanlarla okuttum. Ben kendim okuyamadım ama isterim bütün çocuklarım okusun. Hep bu mücadeledeyim' diye konuştu. 

Gülşah Gülen ise 'Çocuklarımız okul okuyup, ekmek sahibi olabilmesi için biz çok çalıştık, çok eziyet gördük. Ben okul okumadım ama istiyorum ki çocuklarımın hepsi okusun. Güzel bir üniversiteye gitsin.'

Gülen ailesi şunları anlattı:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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