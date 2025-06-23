Arkadaşıyla Sohbete Dalıp Dakikalarla YKS'yi Kaçıran Kişi Bi' de Goygoycuların Diline Düştü

Geçtiğimiz hafta sonu Türkiye'nin gündeminde üniversite sınavları vardı. Milyonlarca öğrenci iyi bir gelecek için ter dökerken türlü türlü olay yaşandı. Kimisi sınava geç kaldı, kimisi giriş belgesini evde unuttu, kimisi de polisler tarafından sınava yetiştirildi. Fakat öyle bir olay vardı ki sosyal medya kullanıcıları goygoyunu döndürmeden edemedi.

Bir kişi, okulun bahçesinde arkadaşıyla sohbet ederken 3 dakika ile sınavı kaçırdı. Sonrasında sohbetlerinin kesilmemesi de cabası!