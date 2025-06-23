Arkadaşıyla Sohbete Dalıp Dakikalarla YKS'yi Kaçıran Kişi Bi' de Goygoycuların Diline Düştü
Geçtiğimiz hafta sonu Türkiye'nin gündeminde üniversite sınavları vardı. Milyonlarca öğrenci iyi bir gelecek için ter dökerken türlü türlü olay yaşandı. Kimisi sınava geç kaldı, kimisi giriş belgesini evde unuttu, kimisi de polisler tarafından sınava yetiştirildi. Fakat öyle bir olay vardı ki sosyal medya kullanıcıları goygoyunu döndürmeden edemedi.
Bir kişi, okulun bahçesinde arkadaşıyla sohbet ederken 3 dakika ile sınavı kaçırdı. Sonrasında sohbetlerinin kesilmemesi de cabası!
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Hafta sonu düzenlenen üniversite sınavını bir kişi, arkadaşıyla ettiği sohbet yüzünden kaçırdı.
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Herkes bu olayda kendinden bi' şeyler buldu.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Şimdi o elemanın kafasında keman sesi, boğazında pinpon topu, nasıl zoruna gitmiştir kaçırdım diye Karpatların Madonna'sı 😄😄