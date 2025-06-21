onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Kalemi Bırakır Bırakmaz Mizaha Sarılan TYT Tayfa Sahneyi Yine Bırakmadı

Kalemi Bırakır Bırakmaz Mizaha Sarılan TYT Tayfa Sahneyi Yine Bırakmadı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.06.2025 - 17:31

ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 YKS’nin ilk oturumu olan TYT sabah saat 10.15’te başladı ve öğle saatlerinde sona erdi. Milyonlarca öğrenci sınavı geride bırakırken sosyal medya da yerinde durmadı. Sınavdan çıkar çıkmaz Twitter’a koşan adaylar, her zamanki gibi mizahı elden bırakmadı. Kimi paragraf sorusuna dert yandı, kimi bazı sorulara kafayı taktı! Goygoy sever tayfa sınav stresini paylaşımlarıyla hafifletti.

Gelin o paylaşımlara beraber bakalım! İyi eğlenceler 💫

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

21 Haziran Cumartesi sabahı saat 10.15’te başlayan TYT oturumu, 165 dakikalık maratonun ardından 13.00’te tamamlandı.

21 Haziran Cumartesi sabahı saat 10.15’te başlayan TYT oturumu, 165 dakikalık maratonun ardından 13.00’te tamamlandı.

Milyonlarca aday sınav salonlarından çıkarken, onları dışarıda heyecanla bekleyen aileler de derin bir nefes aldı. Adaylar için şimdi sırada AYT ve YDT var ama sosyal medyada gündem çoktan değişti.

Sınavın bitişiyle birlikte “TYT bitti mi?” sorusu Google’da zirveye yerleşirken, Twitter’da ise mizah başladı!

Gelin o goygoy paylaşımlarına birlikte bakalım o zaman! 👇🏻

Herkes bu soruyu konuşuyor! 👇🏻

Herkes bu soruyu konuşuyor! 👇🏻
twitter.com

😂👇🏻

😂👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bazı sorulara fazlasıyla kin besleyenler de vardı tabii.

Bazı sorulara fazlasıyla kin besleyenler de vardı tabii.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

😂👇🏻

😂👇🏻
twitter.com

Temizlikçi haklıymış!

Temizlikçi haklıymış!
twitter.com

Valla biz de ilk kez duyuyoruz.

Valla biz de ilk kez duyuyoruz.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyanın sonu değil ya! Şu şekil rahatlık lazım herkese.

😂👇🏻

Şöyle yavaştan kapanışı yapalım! 🤩

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir 🤩👇🏻

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın