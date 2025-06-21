Kalemi Bırakır Bırakmaz Mizaha Sarılan TYT Tayfa Sahneyi Yine Bırakmadı
ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 YKS’nin ilk oturumu olan TYT sabah saat 10.15’te başladı ve öğle saatlerinde sona erdi. Milyonlarca öğrenci sınavı geride bırakırken sosyal medya da yerinde durmadı. Sınavdan çıkar çıkmaz Twitter’a koşan adaylar, her zamanki gibi mizahı elden bırakmadı. Kimi paragraf sorusuna dert yandı, kimi bazı sorulara kafayı taktı! Goygoy sever tayfa sınav stresini paylaşımlarıyla hafifletti.
Gelin o paylaşımlara beraber bakalım! İyi eğlenceler 💫
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21 Haziran Cumartesi sabahı saat 10.15’te başlayan TYT oturumu, 165 dakikalık maratonun ardından 13.00’te tamamlandı.
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Herkes bu soruyu konuşuyor! 👇🏻
😂👇🏻
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Bazı sorulara fazlasıyla kin besleyenler de vardı tabii.
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Temizlikçi haklıymış!
Valla biz de ilk kez duyuyoruz.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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