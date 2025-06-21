Kalemi Bırakır Bırakmaz Mizaha Sarılan TYT Tayfa Sahneyi Yine Bırakmadı

ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 YKS’nin ilk oturumu olan TYT sabah saat 10.15’te başladı ve öğle saatlerinde sona erdi. Milyonlarca öğrenci sınavı geride bırakırken sosyal medya da yerinde durmadı. Sınavdan çıkar çıkmaz Twitter’a koşan adaylar, her zamanki gibi mizahı elden bırakmadı. Kimi paragraf sorusuna dert yandı, kimi bazı sorulara kafayı taktı! Goygoy sever tayfa sınav stresini paylaşımlarıyla hafifletti.

Gelin o paylaşımlara beraber bakalım! İyi eğlenceler 💫