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YKS Soruları Ne Zaman Yayınlanacak? 2025 YKS Cevap Anahtarı Açıklandı mı?

YKS Soruları Ne Zaman Yayınlanacak? 2025 YKS Cevap Anahtarı Açıklandı mı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.06.2025 - 15:10

Üniversite adaylarının en kritik dönemi başladı. TYT oturumu tamamlandı, AYT ve YDT ise 22 Haziran'da yapılıyor. Sınav sonrası ilk adım soru ve cevapların açıklanması olacak. Ardından tüm gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilecek.

Peki TYT soruları yayınlandı mı? 2025 TYT cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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YKS Soruları Ne Zaman Yayınlanacak?

YKS Soruları Ne Zaman Yayınlanacak?

2025 YKS süreci 21 Haziran’da yapılan TYT ile başladı ve 22 Haziran’da AYT ile YDT oturumlarıyla tamamlanıyor. Öğrencilerin sınav sonrası en çok beklediği açıklama ise soru kitapçıkları oluyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalara göre ÖSYM, sınav bittikten sonra genellikle aynı gün içerisinde ya da en geç ertesi gün soru kitapçıklarının %10’luk kısmını PDF formatında erişime açıyor.

Bu yıl da benzer bir uygulama bekleniyor. Tüm oturumlar sona erdikten sonra, 22 Haziran Pazar günü saat 18.00’den itibaren TYT, AYT ve YDT oturumlarına ait soru kitapçıklarının ÖSYM’nin resmi sitesi olan osym.gov.tr üzerinden yayımlanması bekleniyor. Adaylar, kamuya açık bu kitapçıklar dışında, bireysel olarak sınavda karşılarına çıkan sorulara ais.osym.gov.tr adresinden giriş yaparak ulaşabilecekler.

YKS Cevap Anahtarı Yayınlandı mı?

YKS Cevap Anahtarı Yayınlandı mı?

Hayır, henüz yayınlanmadı. Öğrenciler doğru ve yanlışlarını görmek, net hesaplamak ve yaklaşık puanlarını tahmin etmek için cevap anahtarını bekliyor. ÖSYM, her yıl olduğu gibi bu yıl da oturumların bitimini takip eden ilk 24 saat içinde cevap anahtarlarını yayınlamayı planlıyor.

Yani AYT ve YDT oturumlarının tamamlandığı 22 Haziran Pazar günü akşam saatlerinden itibaren 2025 YKS cevap anahtarlarının da erişime açılması bekleniyor. Cevap anahtarları basılı olarak gönderilmeyecek; adaylar yalnızca ÖSYM’nin resmî internet sitesi üzerinden bu bilgilere ulaşabilecek. Açıklanacak anahtarlar sayesinde öğrenciler sınav analizlerini hızlıca yapabilecekler.

2025 YKS Soru ve Cevap Anahtarı Erişim Ekranı

2025 YKS Soru ve Cevap Anahtarı Erişim Ekranı

TYT, AYT ve YDT’ye giren tüm adaylar, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve AİS şifreleri ile kendi sınav kitapçıklarına ulaşabilecek. Her oturuma ait kitapçıkların sadece belirli bir kısmı kamuya açık şekilde PDF olarak yayınlanacak. Bu süreçte, sosyal medya kaynaklı bilgi kirliliğine karşı adayların yalnızca ÖSYM duyurularını dikkate alması öneriliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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