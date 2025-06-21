YKS Soruları Ne Zaman Yayınlanacak? 2025 YKS Cevap Anahtarı Açıklandı mı?

2025 YKS süreci 21 Haziran’da yapılan TYT ile başladı ve 22 Haziran’da AYT ile YDT oturumlarıyla tamamlanıyor. Öğrencilerin sınav sonrası en çok beklediği açıklama ise soru kitapçıkları oluyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalara göre ÖSYM, sınav bittikten sonra genellikle aynı gün içerisinde ya da en geç ertesi gün soru kitapçıklarının %10’luk kısmını PDF formatında erişime açıyor.

Bu yıl da benzer bir uygulama bekleniyor. Tüm oturumlar sona erdikten sonra, 22 Haziran Pazar günü saat 18.00’den itibaren TYT, AYT ve YDT oturumlarına ait soru kitapçıklarının ÖSYM’nin resmi sitesi olan osym.gov.tr üzerinden yayımlanması bekleniyor. Adaylar, kamuya açık bu kitapçıklar dışında, bireysel olarak sınavda karşılarına çıkan sorulara ais.osym.gov.tr adresinden giriş yaparak ulaşabilecekler.