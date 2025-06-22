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AYT'den de Sağlam Çıkmayı Başarıp Soluğu X'te Alan Mizahşör Öğrenciler

AYT'den de Sağlam Çıkmayı Başarıp Soluğu X'te Alan Mizahşör Öğrenciler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
22.06.2025 - 15:45

Üniversite sınavlarının ikinci oturumu olan AYT, bugün öğle saatlerinde sona erdi. Sınava geç kalanlar, sınav giriş belgesini unutanlar bir yana sınavı oldukça güzel geçenler de vardı. Sınav bittikten sonra ise milyonlarca öğrenci X'e koştu. Hem sınav sorularını tartışan hem de işin mizahına odaklanan öğrencilerden paylaşımlar eksik olmadı.

Mizahşör üniversite adayları, sınavlarının ardından bizleri de güldürmeyi başardı. Dileriz başarılarınız daim olur gençler!

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Üniversite adayları, sınavlarının ikinci oturumunu da tamamladı.

Üniversite adayları, sınavlarının ikinci oturumunu da tamamladı.

Cumartesi günü düzenlenen TYT oturumunun ardından Pazar günü 10.15'te AYT başladı. AYT'nin de bitmesinin ardından üç oturumdan oluşan üniversite sınavının iki oturumu tamamlanmış oldu. YDT öğrencilerinin heyecanı ise sürüyor.

Milyonlarca aday sınavın ardından soluğu X'te aldı. Kimisi soruları tartıştı, kimisi mizahı eksik etmedi.

Gelin, AYT'nin stresini goygoyla atan mizahşörlerin paylaşımlarına bakalım.

Gelin, AYT'nin stresini goygoyla atan mizahşörlerin paylaşımlarına bakalım.
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Tüm paylaşımları şöyle okuduk yalan mı söyleyelim!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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