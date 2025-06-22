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Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
22.06.2025 - 14:33

Üniversite sınavları bitti, okullar kapandı, herkese büyük bir rahatlama geldi. Tabii çalışmaya devam edenler hariç. Neyse ki sizin de bu haftayı ağız tadıyla kapatabilmeniz için buradayız. Bu hafta da yemeklerle ilgili tweetleriyle bizleri mizaha doyurmayı başaran, ağzımızın tadını yerine getiren X kullanıcıları vardı. 

Gelin bakalım, bu hafta yemeklerle ilgili hangi paylaşımlara güldük?

Hazırsanız, başlayalım! 👇🏻

Hazırsanız, başlayalım! 👇🏻
twitter.com

👇🏻

X'in salça eksikliği ÖSYM'yi de vurmuş.

X'in salça eksikliği ÖSYM'yi de vurmuş.
twitter.com

Şöyle net olacaksın hayatta.

Şöyle net olacaksın hayatta.
twitter.com

Öyle böyle tadımız kaçmadı.

Öyle böyle tadımız kaçmadı.
twitter.com

Kaçmaya devam ediyor.

Kaçmaya devam ediyor.
twitter.com

Gel de bu espriyi başka bir dilde yapmaya çalış.

Gel de bu espriyi başka bir dilde yapmaya çalış.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Dünyanın en iyi kahvaltısı değil de ne?

Dünyanın en iyi kahvaltısı değil de ne?
twitter.com

Son kahvaltı tabağı

Son kahvaltı tabağı
twitter.com

Herkes yapıyor değil mi?

Herkes yapıyor değil mi?
twitter.com

Yine bir Karadeniz esintisi olmazsa olmaz.

Yine bir Karadeniz esintisi olmazsa olmaz.
twitter.com

Karadeniz bitti şimdi de Ege başladı öyle mi?

Karadeniz bitti şimdi de Ege başladı öyle mi?
twitter.com

Yalnız burada fena tartışma çıkar.

Haftaya görüşmek üzere! 👋🏻

Haftaya görüşmek üzere! 👋🏻
twitter.com

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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