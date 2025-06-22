Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Üniversite sınavları bitti, okullar kapandı, herkese büyük bir rahatlama geldi. Tabii çalışmaya devam edenler hariç. Neyse ki sizin de bu haftayı ağız tadıyla kapatabilmeniz için buradayız. Bu hafta da yemeklerle ilgili tweetleriyle bizleri mizaha doyurmayı başaran, ağzımızın tadını yerine getiren X kullanıcıları vardı.

Gelin bakalım, bu hafta yemeklerle ilgili hangi paylaşımlara güldük?