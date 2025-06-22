Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Üniversite sınavları bitti, okullar kapandı, herkese büyük bir rahatlama geldi. Tabii çalışmaya devam edenler hariç. Neyse ki sizin de bu haftayı ağız tadıyla kapatabilmeniz için buradayız. Bu hafta da yemeklerle ilgili tweetleriyle bizleri mizaha doyurmayı başaran, ağzımızın tadını yerine getiren X kullanıcıları vardı.
Gelin bakalım, bu hafta yemeklerle ilgili hangi paylaşımlara güldük?
Hazırsanız, başlayalım! 👇🏻
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X'in salça eksikliği ÖSYM'yi de vurmuş.
Şöyle net olacaksın hayatta.
Öyle böyle tadımız kaçmadı.
Kaçmaya devam ediyor.
Gel de bu espriyi başka bir dilde yapmaya çalış.
👇🏻
Dünyanın en iyi kahvaltısı değil de ne?
Son kahvaltı tabağı
Herkes yapıyor değil mi?
Yine bir Karadeniz esintisi olmazsa olmaz.
Karadeniz bitti şimdi de Ege başladı öyle mi?
Haftaya görüşmek üzere! 👋🏻
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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