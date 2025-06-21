Dilenci Üzerinden Ekonomi Yorumu Yapandan Hindistan’da Doğmadığı İçin Şükredene Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Haftanın en güzel gününü, en çok dikkat çeken tweetlerle kapatıyoruz. X'in komedi ustaları, enerjileriyle bir kez daha X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, bugün hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.
Keyifli okumalar 💃
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Hazırsan başlayalım 🙌
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Doğru.
Aradığımız netlik.
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ÖSS'de kaldık biz çünkü en son.
Neyse biz karışmayalım yine de...
👇
Böyle o kadar çok hikaye var ki...
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Toplu taşımada sadece böyle şeyler için ses yükselsin.
Yarın görüşürüz 👋
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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