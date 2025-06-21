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Dilenci Üzerinden Ekonomi Yorumu Yapandan Hindistan’da Doğmadığı İçin Şükredene Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Dilenci Üzerinden Ekonomi Yorumu Yapandan Hindistan’da Doğmadığı İçin Şükredene Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.06.2025 - 19:12 Son Güncelleme: 21.06.2025 - 19:13

Haftanın en güzel gününü, en çok dikkat çeken tweetlerle kapatıyoruz. X'in komedi ustaları, enerjileriyle bir kez daha X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, bugün hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi. 

Keyifli okumalar 💃

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Hazırsan başlayalım 🙌

Hazırsan başlayalım 🙌
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Bugün sınav olduğunu sosyal medyadan öğrenenlerin rahatlık.

Doğru.

Doğru.
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Aradığımız netlik.

Aradığımız netlik.
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👇

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ÖSS'de kaldık biz çünkü en son.

ÖSS'de kaldık biz çünkü en son.
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Neyse biz karışmayalım yine de...

Neyse biz karışmayalım yine de...
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Böyle o kadar çok hikaye var ki...

Böyle o kadar çok hikaye var ki...
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Toplu taşımada sadece böyle şeyler için ses yükselsin.

Toplu taşımada sadece böyle şeyler için ses yükselsin.
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Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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