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Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
15.06.2025 - 16:04

Güzel bir piknik sofrasında veya arkadaşlarla kahvede olabilirsiniz. Sahil kenarında serin serin limonata yudumluyor veya buz gibi bir karpuzu gömüyor olabilirsiniz. O halde yemeklerin biraz da eğlenceli yönüne bakmaya ne dersiniz? 

Evet, burada her hafta yemeklerle ilgili komik paylaşımları derliyor ve oldukça eğleniyoruz! Bu hafta da yemeklerle ilgili paylaşımlarıyla bizleri mizaha doyuranlar vardı.

Gelin, birlikte bakalım.

Her hafta bir Karadeniz esintisi olmazsa olmaz.

Her hafta bir Karadeniz esintisi olmazsa olmaz.
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Sunum şekillerinden tutun da...

Sunum şekillerinden tutun da...
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Akla gelen değişik sorulara...

Akla gelen değişik sorulara...
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Burası çok eğlenceli!

Burası çok eğlenceli!
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"Başkan bu direkt reflü"

"Başkan bu direkt reflü"
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Kendisini takdir ediyoruz.

Kendisini takdir ediyoruz.
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Bugün menüde üç çeşit yemek var.

Bugün menüde üç çeşit yemek var.
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Sizde de başladı mı?

Sizde de başladı mı?
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Yazın bile çaysız yapamayanlar.

Yazın bile çaysız yapamayanlar.
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Sadece dikkatli bakın.

Sadece dikkatli bakın.
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İşte olması gereken

İşte olması gereken
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Kurban'dan kalan esintiler.

Kurban'dan kalan esintiler.
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👇🏻

👇🏻
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Sizce neye benziyor? Yavaşça kaydırın.

Sizce neye benziyor? Yavaşça kaydırın.
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Haftaya görüşmek üzere!

Haftaya görüşmek üzere!
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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