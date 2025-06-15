Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Güzel bir piknik sofrasında veya arkadaşlarla kahvede olabilirsiniz. Sahil kenarında serin serin limonata yudumluyor veya buz gibi bir karpuzu gömüyor olabilirsiniz. O halde yemeklerin biraz da eğlenceli yönüne bakmaya ne dersiniz?

Evet, burada her hafta yemeklerle ilgili komik paylaşımları derliyor ve oldukça eğleniyoruz! Bu hafta da yemeklerle ilgili paylaşımlarıyla bizleri mizaha doyuranlar vardı.

Gelin, birlikte bakalım.