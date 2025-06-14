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İsrail-İran Savaşını Film İzler Gibi İzleyen X Ahalisi

İsrail-İran Savaşını Film İzler Gibi İzleyen X Ahalisi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.06.2025 - 11:14 Son Güncelleme: 14.06.2025 - 11:54

İsrail İran arasında gerilim artıyor, çatışmalar karşılıklı olarak devam ediyor. İlk olarak İsrail'in başlattığı saldırıya İran misliyle karşılık verdi. İki ülke hattında gökyüzü füzelerle aydınlanırken İsrail-İran savaşını film izler gibi izleyen X ahalisi keskin zekasıyla yorumunu eksik etmedi. İşte X'te İsrail-İran savaşına yorumlar.

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İsrail-İran savaşırken dünya bölgede yaşananları endişeyle takip ediyor.

İsrail-İran savaşırken dünya bölgede yaşananları endişeyle takip ediyor.

İsrail-İran karşılıklı olarak füze saldırılarında bulunuyor. Dünyanın gözü ise bölgeye çevrildi. 13 Haziran günü televizyon kanallarında, sosyal medyada tek konuşulan konu İsrail-İran çatışması oldu.

İsrail-İran savaşı adeta film izler gibi izlendi. X kullanıcıları tabii ki goygoyun peşini bırakmadı. İşte o paylaşımlar 👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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