İsrail-İran Savaşını Film İzler Gibi İzleyen X Ahalisi
İsrail İran arasında gerilim artıyor, çatışmalar karşılıklı olarak devam ediyor. İlk olarak İsrail'in başlattığı saldırıya İran misliyle karşılık verdi. İki ülke hattında gökyüzü füzelerle aydınlanırken İsrail-İran savaşını film izler gibi izleyen X ahalisi keskin zekasıyla yorumunu eksik etmedi. İşte X'te İsrail-İran savaşına yorumlar.
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İsrail-İran savaşırken dünya bölgede yaşananları endişeyle takip ediyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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