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Sirenler Hiç Susmadı! 'Demir Kubbe' Yetersiz Kaldı: Tel Aviv'e Yüzlerce Füze Fırlatıldı

Sirenler Hiç Susmadı! 'Demir Kubbe' Yetersiz Kaldı: Tel Aviv'e Yüzlerce Füze Fırlatıldı

İran İsrail
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
14.06.2025 - 10:24

İsrail'in İran'a saldırıları sonrası İran'dan İsrail'e misilleme geldi. İran'ın misilleme olarak İsrail'e düzenlediği füze saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiği, en az 91 İsraillinin de yaralandığı bildirildi. Yüzlerce füze fırlatan İran, Tel Aviv’deki Savaş Bakanlığı karargahını iki kere vurdu.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, İsrail'in saldırılarının ABD desteğiyle gerçekleştiğini açıkladı.

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İsrail’in dün gece yarısı başlattığı saldırılarda en az 20 üst düzey komutanını kaybeden İran, İsrail'e misilleme için yüzlerce balistik füze fırlattı. Tel Aviv'de patlamalar yaşandı.

İsrail’in dün gece yarısı başlattığı saldırılarda en az 20 üst düzey komutanını kaybeden İran, İsrail'e misilleme için yüzlerce balistik füze fırlattı. Tel Aviv'de patlamalar yaşandı.

İsrail basının aktardığına göre İran'ın füze saldırılarında 3 İsrailli hayatını kaybetti, en az 91 kişi yaralandı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin acil yardım servisi Magen David Adom Direktörü Eli Bin'den aktardığına göre, yaralılar çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.

Haaretz'in haberine göre, Ramat Gan'da İran füzelerinin isabet ettiği 9 bina tamamen yıkılırken saldırıların düzenlendiği bölgelerden çok sayıda kişi tahliye edildi.

İki dalga halinde 150 füze fırlatan İran, Tel Aviv’deki Savaş Bakanlığı karargahını iki kere vurdu ve görüntülere göre en az iki Demir Kubbe füze savunma bataryasını imha etti.

İki dalga halinde 150 füze fırlatan İran, Tel Aviv’deki Savaş Bakanlığı karargahını iki kere vurdu ve görüntülere göre en az iki Demir Kubbe füze savunma bataryasını imha etti.

Bunun yanında birçok sivil bina, konut ve iş yeri de büyük hasar gördü. İsrail halkı bomba sığınaklarına kaçmak zorunda kaldı.

İsrail’in en büyük gurur kaynaklarından biri olan Demir Kubbe, İran füzelerini durdurmaya yetmedi.

İran’ın bu kez çok daha fazla hipersonik füze kullandığı belirtiliyor. İran'ın Fars haber ajansının haberine göre, üst düzey İranlı askeri yetkililer "İran'ın saldırılarının devam edeceğini" söyledi.

İran’ın bu kez çok daha fazla hipersonik füze kullandığı belirtiliyor. İran'ın Fars haber ajansının haberine göre, üst düzey İranlı askeri yetkililer "İran'ın saldırılarının devam edeceğini" söyledi.

İran, bu saldırıda çoğunlukla saatte 1000 kilometre hıza çıkabilen ve buna rağmen üstün manevra kabiliyetine sahip olan Fettah-1 ve Fettah-2 hipersonik füzelerini kullandı.

Gece boyu aralıklarla karşılıklı saldırılar devam etti. İsrail'in saldırılarında aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de olduğu en az 78 kişi hayatını kaybetti, çoğunluğu sivil 320 kişi de yaralandı.

İsrail gece yarısı İran'ın batısındaki Mehrabad Havalimanı yakınlarını vurdu. Bölgede yangınlar çıktı. İsrail güçleri; İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki nükleer tesislerini de hedef aldı. İran tesislerde kısıtlı hasar oluştuğunu duyurdu.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ise Natanz Nükleer Tesisi'nde radyasyon ve kimyasal sızıntı olduğunu açıkladı. Tel Aviv'de de gece boyu sirenler susmadı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'in dün gece İran'a yaptığı hava saldırısının ardından acil toplandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'in dün gece İran'a yaptığı hava saldırısının ardından acil toplandı.

BMGK toplantısında konuşan İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani,'Dünyanın en gürültülü ve şiddet yanlısı rejimi olan İsrail, bu barbarca saldırıları ABD hükümetinin tam istihbarat, operasyonel ve politik desteğiyle gerçekleştirdi. Bu meşru müdafaa değildi. Bu planlanmış, haksız bir saldırganlık eylemiydi' dedi. 

İsrail'in güvenlikli nükleer tesislere saldırdığını vurgulayan İrevani, 'radyolojik bir felakete yol açabilecek pervasız bir suç eylemi' olduğunu söyledi.

Tahran'ın BM Temsilcisi de İsrail'in saldırısının yalnızca İran'a değil uluslararası hukuk düzenine BM Şartı'na, 'kuvvetin üstünlüğü yerine hukukun üstünlüğüne inanan her ulusa' yönelik bir saldırı olduğuna dikkati çekti.

İsrail Temsilcisi ise İran'ın ABD ve Rusya'ya bile balistik füze yetenekleri konusunda meydan okumayı hedeflediğini iddia ettiği konuşmasında, 'Bu rejim açıkça ulusumuzu haritadan silmeyi hayal ediyordu' dedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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