Sirenler Hiç Susmadı! 'Demir Kubbe' Yetersiz Kaldı: Tel Aviv'e Yüzlerce Füze Fırlatıldı
İsrail'in İran'a saldırıları sonrası İran'dan İsrail'e misilleme geldi. İran'ın misilleme olarak İsrail'e düzenlediği füze saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiği, en az 91 İsraillinin de yaralandığı bildirildi. Yüzlerce füze fırlatan İran, Tel Aviv’deki Savaş Bakanlığı karargahını iki kere vurdu.
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, İsrail'in saldırılarının ABD desteğiyle gerçekleştiğini açıkladı.
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İsrail’in dün gece yarısı başlattığı saldırılarda en az 20 üst düzey komutanını kaybeden İran, İsrail'e misilleme için yüzlerce balistik füze fırlattı. Tel Aviv'de patlamalar yaşandı.
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İki dalga halinde 150 füze fırlatan İran, Tel Aviv’deki Savaş Bakanlığı karargahını iki kere vurdu ve görüntülere göre en az iki Demir Kubbe füze savunma bataryasını imha etti.
İran’ın bu kez çok daha fazla hipersonik füze kullandığı belirtiliyor. İran'ın Fars haber ajansının haberine göre, üst düzey İranlı askeri yetkililer "İran'ın saldırılarının devam edeceğini" söyledi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'in dün gece İran'a yaptığı hava saldırısının ardından acil toplandı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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