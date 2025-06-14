Sirenler Hiç Susmadı! 'Demir Kubbe' Yetersiz Kaldı: Tel Aviv'e Yüzlerce Füze Fırlatıldı

İran, bu saldırıda çoğunlukla saatte 1000 kilometre hıza çıkabilen ve buna rağmen üstün manevra kabiliyetine sahip olan Fettah-1 ve Fettah-2 hipersonik füzelerini kullandı.

Gece boyu aralıklarla karşılıklı saldırılar devam etti. İsrail'in saldırılarında aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de olduğu en az 78 kişi hayatını kaybetti, çoğunluğu sivil 320 kişi de yaralandı.

İsrail gece yarısı İran'ın batısındaki Mehrabad Havalimanı yakınlarını vurdu. Bölgede yangınlar çıktı. İsrail güçleri; İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki nükleer tesislerini de hedef aldı. İran tesislerde kısıtlı hasar oluştuğunu duyurdu.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ise Natanz Nükleer Tesisi'nde radyasyon ve kimyasal sızıntı olduğunu açıkladı. Tel Aviv'de de gece boyu sirenler susmadı.