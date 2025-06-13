onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Eski Dekan İfşa Oldu: Profesörlüğü İptal Edilen Dekan Hakkında YÖK Kararını Verdi

Eski Dekan İfşa Oldu: Profesörlüğü İptal Edilen Dekan Hakkında YÖK Kararını Verdi

YÖK
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
13.06.2025 - 11:43

Yapılan şikayet sonrası Akdeniz Üniversitesi'nin (AÜ) eski rektör yardımcısı ve Hukuk Fakültesi'nin uzun yıllar dekanlığını yapan Mehmet Altunkaya hakkında tüm gerçekler ortaya çıktı. İntihal yaptığı ve olmayan yayınları varmış gibi gösterdiği gerekçesiyle profesörlük ünvanı elinden alınan Altunkaya hakkında YÖK kararını verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir şikayet sonrası eski dekanın akademik kariyeri hakkında söylediği yalanlar tek tek ortaya çıktı.

Bir şikayet sonrası eski dekanın akademik kariyeri hakkında söylediği yalanlar tek tek ortaya çıktı.

Mehmet Altunkaya'nın akademik ünvanları hak ederek almadığı, koşulları sağlamadığı halde sahte belge düzenleyip idareyi kandırdığına yönelik hakkında yapılan bir şikayette, 'Doç. Dr. Mehmet Altunkaya, Fitness Sözleşmesi, Sayram, Konya 2015' künyeli kitabın, Hans Geisler'in 'Die Erstlaufzeit beim Fitnessvertrag-Hamburg 2008' künyeli kitabının Türkçeye özensiz çevirisinden ibaret olduğu kaydedildi.

Çeviri olduğu anlaşılmasın diye bazı kısımlara Türk hukukundan genel bilgiler eklendiği ve genel kaynaklara atıf yapıldığını kaydeden şikayetçi ancak bu eklemenin kitabın yüzde 1'i bile olmadığı, kitabın içeriğinin büyük oranda aynen çevrildiği, dipnotların bile büyük oranda aynen aktarıldığını iddia etti.

Şikayet üzerine Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında oluşturulan bilirkişi heyeti, iddialara ilişkin inceleme yaptı.

Şikayet üzerine Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında oluşturulan bilirkişi heyeti, iddialara ilişkin inceleme yaptı.

İncelemelerde; Altunkaya'nın profesörlük kadrosuna atanmasında kullanılan bir makalenin gerçekte hiç yayımlanmamış olduğu, diğer makalenin de kadroya atanmak için aranan özellikleri taşımadığı halde taşıyormuş gibi gösterildiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında sözlü ve yazılı savunmada bulunan Mehmet Altunkaya kitabın Türkiye'de daha önce yazılmamış konu olduğunu, Almanca kaynaklardan çokça faydalandığını, söz konusu eserle tematik benzerlikler ve paralellik olduğunu belirtti.

Altunkaya'nın ifadesinde, 'Aşırı yararlanmak vardır. Bu etik ihlal değildir. Çok önemli kaynak olduğu için yararlandım. Türk hukukunda böyle bir eser yoktu. O yıllarda çeviri programı bulunmuyor. YÖK Üretken Yapay Zeka (ÜYZ) rehberinde, 'çeviri yapabilirsin ama kontrol et' denilmektedir. Bilimsel araştırmalarda ÜYZ kullanılsa bile bu etik ihlal denilmemektedir. Eksik atıf yapmış olabilirim, kusurlu olabilirim. Kusurlu olmak, etik ihlal sayılamaz. Aşırı yararlanmış olabilirim ama intihal değildir. 3 Temmuz 2015'te profesör kadrosuna başvurdum. Hukuk dergisinde 2 adet yayımlanacağı belirtilen yayınların, 'yayınlanacaktır' denilmesi yetiyordu eskiden. Hukukta yemin de bir delildir. Bu sorunları ben yeni öğrendim. Basılmadığını yeni öğrendim. İş dosyaları yoğunluğundan bu konuları araştırmadım, aklıma da gelmedi. Bu yayınların basılmadığını yeni öğrendim, bilmiyordum. Kastım kesinlikle yoktur. Çok önemli bir dergi olduğu için hakemli olmayacağı aklıma dahi gelmedi. Puanlamada çok az yer alıyor. Sadece 7 puan için böyle bir kasıt içerisinde bulunmam mümkün değil. Olsa olsa ihmali bir davranıştır. Bu da etik ihlal olarak nitelendirilemez' dediği görüldü.

Üniversite Yönetim Kurulu, 22 Mayıs 2025 tarihinde Mehmet Altunkaya'nın profesörlük kadrosunun iptaline karar verdi.

Üniversite Yönetim Kurulu, 22 Mayıs 2025 tarihinde Mehmet Altunkaya'nın profesörlük kadrosunun iptaline karar verdi.

Kararda; Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Medeni Hukuk Anabilim Dalı profesörlük kadrosuna 14 Ağustos 2015 tarihinde atanan Altunkaya'nın, asgari koşullar bakımından aranan nitelikte ve sayıda yayınları içermediğinden kadroya atanma şartlarını taşımadığına dikkat çekildi. Ayrıca 'en az yayın' koşulunu sağlamak için idareyi yanılttığı, kasıtlı ve bilinçli menfaat elde etmek için başvuruda bulunduğu, açık hatalı idari işlem sonucunda gerekli şartları taşımadığı halde profesörlük kadrosuna atandığının tespit edildiği belirtildi. Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu oy birliğiyle aldığı kararda; Altunkaya'nın 12 Ağustos 2015 tarihli profesörlük kadrosuna atanmasına yönelik işlemi geri aldı.

Profesörlük kadrosunu iptal ettiği karara ilişkin YÖK Başkanlığı'ndan da karar çıktı. Profesörlük kadrosuna atanmasında kullanılan bir makalenin gerçekte hiç yayımlanmadığı, diğer makalenin de kadroya atanmak için aranan özellikleri taşımadığı halde taşıyormuş gibi gösterildiği ve bir Alman akademisyene ait kitabı yüzde 99 oranında kopyaladığı belirlenen Altunkaya'nın profesörlüğünü iptal eden karar, YÖK Başkanlığı tarafından onaylandı. Kararda; profesörlük kadrosuna atanma işlemi geri alınan Altunkaya'nın doçent olarak atanmasına yönelik Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu'na ait teklifin, YÖK Yürütme Kurulu tarafından yapılan toplantıda uygun bulunduğu açıklandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın