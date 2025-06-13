Eski Dekan İfşa Oldu: Profesörlüğü İptal Edilen Dekan Hakkında YÖK Kararını Verdi
Yapılan şikayet sonrası Akdeniz Üniversitesi'nin (AÜ) eski rektör yardımcısı ve Hukuk Fakültesi'nin uzun yıllar dekanlığını yapan Mehmet Altunkaya hakkında tüm gerçekler ortaya çıktı. İntihal yaptığı ve olmayan yayınları varmış gibi gösterdiği gerekçesiyle profesörlük ünvanı elinden alınan Altunkaya hakkında YÖK kararını verdi.
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Bir şikayet sonrası eski dekanın akademik kariyeri hakkında söylediği yalanlar tek tek ortaya çıktı.
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Şikayet üzerine Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında oluşturulan bilirkişi heyeti, iddialara ilişkin inceleme yaptı.
Üniversite Yönetim Kurulu, 22 Mayıs 2025 tarihinde Mehmet Altunkaya'nın profesörlük kadrosunun iptaline karar verdi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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