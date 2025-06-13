İsrail Saldırılarında 6 Nükleer Bilim İnsanı Yaşamını Yitirdi: İsimleri Belli Oldu

Tesnim'in haberine göre saldırılarda ayrıca İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami de dahil olmak üzere bazı üst düzey askeri yetkililer de yaşamını yitirdi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim, İsrail'in sabaha karşı İran'ın farklı şehirlerine düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda nükleer bilim insanının hayatını kaybettiğini açıkladı.