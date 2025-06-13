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İsrail Saldırılarında 6 Nükleer Bilim İnsanı Yaşamını Yitirdi: İsimleri Belli Oldu

İsrail Saldırılarında 6 Nükleer Bilim İnsanı Yaşamını Yitirdi: İsimleri Belli Oldu

İran İsrail
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
13.06.2025 - 10:44

İsrail, gece saatlerinde İran'a hava saldırıları düzenledi. İsrail'in saldırılarında 6 nükleer bilim insanı yaşamını yitirdi. Bilim insanlarının isimleri belli oldu.

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İsrail'in saldırıları başkent Tahran başta olmak üzere Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi, Loristan ve Kirmanşah gibi çeşitli kentleri hedef aldı.

İsrail'in saldırıları başkent Tahran başta olmak üzere Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi, Loristan ve Kirmanşah gibi çeşitli kentleri hedef aldı.

Tesnim'in haberine göre saldırılarda ayrıca İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami de dahil olmak üzere bazı üst düzey askeri yetkililer de yaşamını yitirdi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim, İsrail'in sabaha karşı İran'ın farklı şehirlerine düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda nükleer bilim insanının hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail'İn saldırıların hayatını kaybeden bilim insanlarının isimleri belli oldu. Habere göre saldırılarda Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi yaşamını yitirdi.

İsrail'İn saldırıların hayatını kaybeden bilim insanlarının isimleri belli oldu. Habere göre saldırılarda Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden isimlerden Feridun Abbasi, bir dönem İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı görevinde bulunmuş, 2010 yılında ise İsrail'e atfedilen bir suikast girişiminden yaralı olarak kurtulmuştu. 

Yaşamını yitiren diğer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi ise İslami Azad Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütüyordu.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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