İsrail Saldırılarında 6 Nükleer Bilim İnsanı Yaşamını Yitirdi: İsimleri Belli Oldu
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İsrail'in saldırıları başkent Tahran başta olmak üzere Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi, Loristan ve Kirmanşah gibi çeşitli kentleri hedef aldı.
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İsrail'İn saldırıların hayatını kaybeden bilim insanlarının isimleri belli oldu. Habere göre saldırılarda Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi yaşamını yitirdi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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