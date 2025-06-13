İsrail Bu Kez İran’ı Vurdu: Üst Düzey Yetkililer Dahil Çok Sayıda Kişi Hayatını Kaybetti
İsrail, gece saatlerinde İran'a arka arkaya saldırılar düzenledi. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami de dahil çok sayıda ölü ve yaralı var. ABD, İsrail’in “saldırıları sonrasında “Saldırıya dahil değiliz' açıklaması yaptı.
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İsrail'in saldırı tehditleri sonrası İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde gece saatlerinde şiddetli patlamalar meydana geldi.
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İsrail'in saldırıları sonrası İran'dan görüntüler...
Netanyahu'dan açıklama: "Operasyon Günlerce sürecek!"
İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu sabah İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarında, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami’nin hayatını kaybettiğini duyurdu. DMO, saldırının ABD’nin bilgisi dahilinde gerçekleştirildiğini öne sürdü ve "ağır bir bedel" ödetileceğini belirtti.
ABD'den açıklama: "Saldırılarda yokuz!"
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İsrail ordusu, İran'ın nükleer programına yönelik bir "önleyici saldırı" başlatıldığını duyurdu.
Türkiye’den ilk tepki AKP sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi: “İsrail barbar saldırılarına bir yenisini daha ekledi”
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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