onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Son Dakika
İsrail Bu Kez İran’ı Vurdu: Üst Düzey Yetkililer Dahil Çok Sayıda Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail Bu Kez İran’ı Vurdu: Üst Düzey Yetkililer Dahil Çok Sayıda Kişi Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.06.2025 - 08:08 Son Güncelleme: 13.06.2025 - 09:41

İsrail, gece saatlerinde İran'a arka arkaya saldırılar düzenledi. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami de dahil çok sayıda ölü ve yaralı var. ABD, İsrail’in “saldırıları sonrasında “Saldırıya dahil değiliz' açıklaması yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İsrail'in saldırı tehditleri sonrası İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde gece saatlerinde şiddetli patlamalar meydana geldi.

İsrail'in saldırı tehditleri sonrası İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde gece saatlerinde şiddetli patlamalar meydana geldi.

İran resmi ajansı IRNA, patlama seslerine ilişkin haberinde şiddetli seslerin özellikle Tahran'ın doğu, batı ve merkezinden geldiğini bildirdi. İran devlet televizyonu, İsrail'in Tahran'da sivil yerleşim yerlerini vurduğuna dair görüntüler yayınladı.

Saldırılara ilişkin yayımlanan görüntülerde, Tahran'ın kuzeydoğusundaki Mahallati semtinde sivil yerleşim yerindeki bir binanın hedef alındığı görüldü. Çok katlı bina, saldırı sonrasında ağır hasar aldı. İsrail'in Tahran'ın kuzeyinde yer alan Kamraniye semtinde de sivil bir binayı hedef aldığına dair görüntüler ülke medyasında yer aldı.

İsrail Ordusu yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programına saldırmak için ve İran rejiminin İsrail'e karşı devam eden saldırganlığına yanıt vermek amacıyla hava saldırısı başlattığını duyurdu. İran'ın nükleer ve askeri tesislerinin hedef alındığı söylenen duyuruda, düzinelerce savaş jetinin kullanıldığı belirtildi.

Gece saatlerinden başlayarak devam eden hava saldırılarında, başkent Tahran'ın yanı sıra farklı kentlerin de hedef alındığı ve birçok askeri nokta ile nükleer tesislerde patlamalar yaşandığı bildirildi.

İsrail'in saldırıları sonrası İran'dan görüntüler...

Netanyahu'dan açıklama: "Operasyon Günlerce sürecek!"

Netanyahu'dan açıklama: "Operasyon Günlerce sürecek!"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, 'İsrail, kısa bir süre önce, İran'ın İsrail'in bekasına yönelik tehdidini geri püskürtmek için hedefli bir askeri operasyon olan 'Yükselen aslan' harekatını başlattı. Bu tehdit ortadan kalkana kadar bu operasyon günlerce devam edecek.' ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu sabah İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarında, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami’nin hayatını kaybettiğini duyurdu. DMO, saldırının ABD’nin bilgisi dahilinde gerçekleştirildiğini öne sürdü ve "ağır bir bedel" ödetileceğini belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu sabah İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarında, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami’nin hayatını kaybettiğini duyurdu. DMO, saldırının ABD’nin bilgisi dahilinde gerçekleştirildiğini öne sürdü ve "ağır bir bedel" ödetileceğini belirtti.

İran’ın başkenti Tahran başta olmak üzere ülkenin çeşitli askeri ve sivil noktalarına yönelik İsrail tarafından düzenlenen saldırıların ardından, Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami’nin hayatını kaybettiği saldırının 'terörist ve canice' bir eylem olduğu vurgulandı. Açıklamada, 'Hiç şüphe yok ki Hüseyin Selami, İslam Devrimi’nin en seçkin komutanlarından biriydi. O, bilimsel, kültürel, güvenlik ve askeri alanlarda cihat eden, devrim ve millet yolunda daima ön safta yer alan bir liderdi' ifadeleri kullanıldı.

Saldırının, ABD’nin bilgisi dahilinde gerçekleştirildiği ileri sürülen açıklamada, İsrail’in bu saldırının bedelini ağır şekilde ödeyeceği kaydedildi. Ayrıca Selami’nin, 'direniş cephesinin stratejik derinliğini artırma, düşman tehditlerine karşı koyma ve ülkenin caydırıcılık kapasitesini güçlendirme' alanlarında önemli katkılar sunduğu belirtildi.

Açıklamanın devamında, 'Bu cinayet İran halkının hafızasında kalacak ve devrim güçleri bu saldırıya karşılık vermekte tereddüt etmeyecektir. Selami’nin yolu, silah arkadaşları ve halk tarafından daha güçlü şekilde sürdürülecektir' denildi.

ABD'den açıklama: "Saldırılarda yokuz!"

ABD'den açıklama: "Saldırılarda yokuz!"

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Marco Rubio sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yer almadıklarını belirterek, 'Bu gece İsrail, İran'a karşı tek taraflı bir eylemde bulundu. İran'a yönelik saldırılarda yer almıyoruz ve en büyük önceliğimiz bölgedeki Amerikan güçlerini korumak. İsrail, bu eylemin kendi kendini savunması için gerekli olduğuna inandıklarını bize bildirdi. Başkan Trump ve yönetim, güçlerimizi korumak ve bölgesel ortaklarımızla yakın temas halinde kalmak için gerekli tüm adımları attı. Açıkça belirteyim; İran, ABD çıkarlarını veya personelini hedef almamalıdır.' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İsrail ordusu, İran'ın nükleer programına yönelik bir "önleyici saldırı" başlatıldığını duyurdu.

İsrail ordusu, İran'ın nükleer programına yönelik bir "önleyici saldırı" başlatıldığını duyurdu.

İsrail ordusundan, İran’a yönelik saldırılarıyla ilgili resmi açıklama geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada İran'ın nükleer programına yönelik bir 'önleyici saldırı' başlatıldığı belirtilerek, 'İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait onlarca savaş uçağı kısa süre önce açılış darbesini vurdu. Bu saldırılarda aralarında nükleer hedeflerin de bulunduğu onlarca askeri hedef vuruldu' denildi. İsrail hükümetinin talimatıyla başlatılan 'hassas ve kapsamlı' saldırının 'İran'ın nükleer programını hedef almak' ve 'İran rejiminin İsrail’e yönelik süregelen saldırganlığına yanıt vermek' amacıyla gerçekleştirildiği iddia edildi.

İran’ın İsrail’i hedef alan doğrudan ve dolaylı terör eylemlerini yıllardır teşvik ettiği iddia edilerek, 'İran Orta Doğu’daki vekil güçleri aracılığıyla terör faaliyetlerini finanse edip yönlendirmekte ve aynı zamanda nükleer silah edinme yolunda ilerlemektedir' ifadeleri kullanıldı.

İran rejiminin 7 Ekim 2023’ten sonra İsrail’e 2 kez doğrudan saldırıda bulunduğu ve yüzlerce füze ve insansız hava aracı fırlattığı belirtilen açıklamada, 'İran rejimi, İsrail’i yok etmeyi açık hedef olarak ilan etmiştir. Rejim yetkilileri bu söylemi açıkça dile getirmekte ve bunu Orta Doğu’daki vekil güçleriyle hayata geçirmeye çalışmaktadır. İran, bugün nükleer silaha her zamankinden daha yakın bir konumdadır. Kitle imha silahlarının İran rejiminin eline geçmesi, yalnızca İsrail için değil, tüm dünya için ciddi bir tehdittir. İsrail, kendisini yok etmeyi hedefleyen bir rejimin kitle imha silahlarına sahip olmasına izin vermeyecektir' ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun, vatandaşlarını korumak için gerekli adımları atmayı sürdüreceği vurgulandı.

İsrail İç Cephe Komutanı Tümgeneral Rafi Milo ise, İran’ın olası karşı saldırılarına karşı halkı uyararak, 'Bu harekâtta geniş çaplı güvenlik uyarıları beklenmektedir. Gerek özel alanlarda gerekse kamusal alanlarda en iyi şekilde korunmanın büyük önemi vardır. Tercihen güvenli odalar, sığınaklar, eğitim kurumlarındaki korunaklı alanlar ve İç Cephe Komutanlığı tarafından onaylı kamuya açık sığınaklar tercih edilmelidir. Yakınınızda bunlar yoksa, merdiven boşluklarına ya da iç odalara girilebilir' açıklamasında bulundu. 'Her vatandaş, çevresindeki en korunaklı alanın neresi olduğunu bilmelidir' diyen Milo, 'Uyarı alındığında, korunaklı alanlara girilmeli ve ikinci bir emre kadar orada kalınmalıdır. Hareketler ve yolculuklar en aza indirilmelidir. Önümüzde zorlu ve yoğun günler var. İsrail’i korumak ve savunmak için birlikte güçlü ve hazırlıklıyız' ifadelerini kullandı.

Türkiye’den ilk tepki AKP sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi: “İsrail barbar saldırılarına bir yenisini daha ekledi”

Türkiye’den ilk tepki AKP sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi: “İsrail barbar saldırılarına bir yenisini daha ekledi”

İsrail, İran’a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini ekledi. Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu barbarca bir saldırganlıktır.”

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
47
23
13
10
6
3
3
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın