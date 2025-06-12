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Ankara'da İsrail Protestosuna Polis Müdahale Etti: Eylemciler Gözaltına Alındı

Ankara'da İsrail Protestosuna Polis Müdahale Etti: Eylemciler Gözaltına Alındı

İsrail
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
12.06.2025 - 22:21

Ankara'da hareketli anlar yaşandı. İsrail'in, Filistinlilere yönelik saldırılarına dikkat çekmek isteyen “Filistin’de İşgale Son Platformu” ve bazı sivil toplum örgütleri, Yüksel Caddesi’nde protesto eylemi düzenledi. Polis ile eylemciler karşı karşıya geldi. Bazı eylemciler gözaltına alındı.

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İsrail ordusu, dün Gazze'de insani yardım için toplanan Filistinlilere ateş açmıştı. Filistin’deki İsrail işgalinin son bulmasını isteyen eylemciler, Ankara'da eylem yapmak istedi.

İsrail ordusu, dün Gazze'de insani yardım için toplanan Filistinlilere ateş açmıştı. Filistin’deki İsrail işgalinin son bulmasını isteyen eylemciler, Ankara'da eylem yapmak istedi.

Filistin’de İşgale Son Platformu” ve bazı sivil toplum örgütleri, Yüksel Caddesi’nde protesto eylemi düzenledi. Eylemde, Filistin’e insani yardım taşıyan “Madleen” gemisine özgürlük çağrısı yapılırken, İsrail’e silah ve destek taşıdığı belirtilen “Vela” gemisine ise ambargo talep edildi.

Eylemciler ile polis karşı karşıya geldi. Polis ekipleri bazı eylemcileri gözaltına aldı.

Eylemciler ile polis karşı karşıya geldi. Polis ekipleri bazı eylemcileri gözaltına aldı.

Gözaltı işlemleri sırasında eylemciler ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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