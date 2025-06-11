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İsrail İnsani Yardım İçin Toplanan Filistinlilere Ateş Açtı: Saldırıda En Az 36 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail İnsani Yardım İçin Toplanan Filistinlilere Ateş Açtı: Saldırıda En Az 36 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
11.06.2025 - 21:17

İsrail ordusu, açlıkla mücadele eden Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor. Serbestiyet'in haberine göre, İsrail ordusu, insani yardım için toplanan Filistinlilere ateş açtı. Saldırıda en az 36 Filistinli hayatını kaybederken, 200’ün üzerinde insan yaralandı.

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İsrail ordusu, bir kez daha Gazze'de insani yardım için toplanan Filistinlilere ateş açtı.

İsrail ordusu, bir kez daha Gazze'de insani yardım için toplanan Filistinlilere ateş açtı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 123 artarak 55 bin 104'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze’nin güneyindeki Netzarim Koridoru yakınlarında insani yardım için toplanan Filistinlilere ateş açtı.

İsrail ordusu, Gazze’nin güneyindeki Netzarim Koridoru yakınlarında insani yardım için toplanan Filistinlilere ateş açtı.

Serbestiyet'in haberine göre, saldırıda en az 36 Filistinli yaşamını yitirdi, en az 207 Filistinli de yaralandı.

İşte o anlar:

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve gemideki 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü dün sabah ülkeden sınır dışı edilmişti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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