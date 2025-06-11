ABD'den Sınır Dışı Edilenlerin Yeni Adresi Belli Oldu: 50 Göçmen Kosova’ya Geçici Olarak Yerleştirilecek

ABD Başkanı Donald Trump, 'Tarihin en büyük sınır dışı operasyonunu' başlattı. Konuya ilişkin her gün yeni bir gelişme olurken, sınır dışı edilen göçmenlerin nereye gideceği merak konusu oldu. Kosova'ya ABD'den sınır dışı edilecek en fazla 50 göçmenin yerleştirileceği açıklandı.