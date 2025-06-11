ABD'den Sınır Dışı Edilenlerin Yeni Adresi Belli Oldu: 50 Göçmen Kosova’ya Geçici Olarak Yerleştirilecek
ABD Başkanı Donald Trump, 'Tarihin en büyük sınır dışı operasyonunu' başlattı. Konuya ilişkin her gün yeni bir gelişme olurken, sınır dışı edilen göçmenlerin nereye gideceği merak konusu oldu. Kosova'ya ABD'den sınır dışı edilecek en fazla 50 göçmenin yerleştirileceği açıklandı.
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ABD'den sınır dışı edilecek göçmenler için Kosava hükümeti harekete geçti.
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Kosova Hükümet Sözcüsü Perparim Kryeziu, bu sürecin belirli koşullar çerçevesinde gerçekleşeceğini vurgulayarak sözlerine devam etti:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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