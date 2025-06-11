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ABD'den Sınır Dışı Edilenlerin Yeni Adresi Belli Oldu: 50 Göçmen Kosova’ya Geçici Olarak Yerleştirilecek

ABD'den Sınır Dışı Edilenlerin Yeni Adresi Belli Oldu: 50 Göçmen Kosova’ya Geçici Olarak Yerleştirilecek

Amerika Birleşik Devletleri Sınır dışı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
11.06.2025 - 19:34

ABD Başkanı Donald Trump, 'Tarihin en büyük sınır dışı operasyonunu' başlattı. Konuya ilişkin her gün yeni bir gelişme olurken, sınır dışı edilen göçmenlerin nereye gideceği merak konusu oldu. Kosova'ya ABD'den sınır dışı edilecek en fazla 50 göçmenin yerleştirileceği açıklandı.

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ABD'den sınır dışı edilecek göçmenler için Kosava hükümeti harekete geçti.

ABD'den sınır dışı edilecek göçmenler için Kosava hükümeti harekete geçti.

Kosova hükümeti, ABD’nin talebi doğrultusunda, 1 yıllık süre içinde ülkeden sınır dışı edilen en fazla 50 kişinin Kosova’ya geçici olarak yerleştirileceğini ve bu kişilerin ana vatanlarına geri gönderileceklerini duyurdu.

Kosova Hükümet Sözcüsü Perparim Kryeziu, bu sürecin belirli koşullar çerçevesinde gerçekleşeceğini vurgulayarak sözlerine devam etti:

Kosova Hükümet Sözcüsü Perparim Kryeziu, bu sürecin belirli koşullar çerçevesinde gerçekleşeceğini vurgulayarak sözlerine devam etti:

'Bu kişiler, hukuk devleti ve kamu düzeniyle ilgili kriterleri karşıladıkları sürece kabul edilecekler. Sürece ilişkin daha fazla bilgi ilerleyen günlerde paylaşılacaktır.'

Kosova, Danimarka ile yaptığı anlaşmanın yanı sıra İngiltere’den de sınır dışı edilen insanları kabul edebileceğini açıklamıştı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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