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Dev İçecek Markası Coca-Cola Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Dev İçecek Markası Coca-Cola Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Rekabet Kurumu coca cola
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
10.06.2025 - 18:55

Rekabet Kurulu, bu sefer de Coca-Cola Satış ve Dağıtım AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

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Dev içecek markası hakkında harekete geçildi.

Dev içecek markası hakkında harekete geçildi.

İçerisinde Coca-Cola, Fanta Sprite gibi çokça tüketilen ürünleri barındıran Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. hakkında soruşturma açıldı.

Konuya ilişkin Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde duyuru yapıldı.

Konuya ilişkin Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde duyuru yapıldı.

Duyuruya göre, Kurul tarafından başlatılan ön araştırma sonucunda, Coca-Cola'nın kendisinden ürün satın alan satış noktalarında rakiplerinin satışlarını engellemeye ve zorlaştırmaya yönelik uygulamalarda bulunduğuna dair şüphe doğması sebebiyle şirket hakkında soruşturma başlatıldı.

Duyuruda, soruşturmada, Kurul'a Coca-Cola tarafından 2021 yılında sunulan taahhütlere uyulup uyulmadığının da incelenecek konu başlıkları arasında yer alacağı bilgisi verildi.

Şirket, Coca-Cola, Fanta, Schweppes, Sprite, Cappy, Fuse Tea, Monster, Burn, Predator, Powerade ve Damla gibi birçok markayla Türkiye pazarında faaliyet gösteriyor.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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