Avusturya'da Okula Silahlı Saldırı: Ölü ve Yaralılar Var
Avusturya'nın Graz kentinde feci bir olay yaşandı. Bir okula silahlı saldırı düzenlendi. 10 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı duyuruldu.
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Okullara düzenlenen saldırılara bir yenisi daha eklendi. Bu sefer de Avusturya'nın Graz kentindeki bir okula silahlı saldırı düzenlendi.
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Avusturya devlet medyası ORF, aralarında öğrenci ve öğretmenlerin de bulunduğu çok sayıda kişinin ağır yaralandığını belirtti. ORF ayrıca polisin binayı tahliye ettiğini açıkladı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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