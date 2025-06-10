Avusturya'da Okula Silahlı Saldırı: Ölü ve Yaralılar Var

Öğrenciler ve öğretmenlerin de aralarında bulunduğu kişiler hayatını kaybetti ve failin okul tuvaletinde kendini vurduğu düşünülüyor.

Bir öğretmenin eşi, Krone gazetesine yaptığı açıklamada, eşinin öğrencileriyle birlikte sınıfa barikat kurarak saklandığını ve birden fazla silah sesi duyduğunu belirtti.

Olaydan kaçmayı başaran öğrencilerin aileleri çocuklarıyla yeniden bir araya getirildi. Yaralı öğrenciler ise yakındaki Helmut List Salonu'nda tedavi altına alındı.

Olayın ardından Graz’ta güvenlik önlemleri artırıldı.