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Avusturya'da Okula Silahlı Saldırı: Ölü ve Yaralılar Var

Avusturya'da Okula Silahlı Saldırı: Ölü ve Yaralılar Var

Silahlı Saldırı okul
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
10.06.2025 - 13:05

Avusturya'nın Graz kentinde feci bir olay yaşandı. Bir okula silahlı saldırı düzenlendi. 10 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı duyuruldu.

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Okullara düzenlenen saldırılara bir yenisi daha eklendi. Bu sefer de Avusturya'nın Graz kentindeki bir okula silahlı saldırı düzenlendi.

Okullara düzenlenen saldırılara bir yenisi daha eklendi. Bu sefer de Avusturya'nın Graz kentindeki bir okula silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, salı sabahı saat 10.00 sularında Dreierschuetzengasse caddesindeki bir lisede yaşandı.

Saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı açıklandı.

Avusturya devlet medyası ORF, aralarında öğrenci ve öğretmenlerin de bulunduğu çok sayıda kişinin ağır yaralandığını belirtti. ORF ayrıca polisin binayı tahliye ettiğini açıkladı.

Avusturya devlet medyası ORF, aralarında öğrenci ve öğretmenlerin de bulunduğu çok sayıda kişinin ağır yaralandığını belirtti. ORF ayrıca polisin binayı tahliye ettiğini açıkladı.

Öğrenciler ve öğretmenlerin de aralarında bulunduğu kişiler hayatını kaybetti ve failin okul tuvaletinde kendini vurduğu düşünülüyor. 

Bir öğretmenin eşi, Krone gazetesine yaptığı açıklamada, eşinin öğrencileriyle birlikte sınıfa barikat kurarak saklandığını ve birden fazla silah sesi duyduğunu belirtti.

Olaydan kaçmayı başaran öğrencilerin aileleri çocuklarıyla yeniden bir araya getirildi. Yaralı öğrenciler ise yakındaki Helmut List Salonu'nda tedavi altına alındı.

Olayın ardından Graz’ta güvenlik önlemleri artırıldı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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