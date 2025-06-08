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ABD'de Yine Uçak Kazası: Çok Sayıda Yaralı Var

ABD'de Yine Uçak Kazası: Çok Sayıda Yaralı Var

Kaza Uçak
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
08.06.2025 - 23:29

Yine ABD yine uçak kazası. ABD'de yaşanan uçak kazalarına bir yenisi daha ekendi. ABD'nin Tennessee eyaletinde içerisinde yaklaşık 16 ila 20 kişinin bulunduğu tahmin edilen uçağın düşmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

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Son zamanlarda ABD'de çok sayıda uçak kazası meydana geldi. Bu sefer de ABD'nin Tennessee eyaletinde yer alan Coffee County'de uçak kazası yaşandı.

Son zamanlarda ABD'de çok sayıda uçak kazası meydana geldi. Bu sefer de ABD'nin Tennessee eyaletinde yer alan Coffee County'de uçak kazası yaşandı.

İçerisinde yaklaşık 16 ila 20 kişinin bulunduğu tahmin edilen uçak düştü. Tennessee Otoyol Devriyesi, 'İlk bilgiler uçakta 16-20 kişinin bulunduğunu gösteriyor. Bazıları hava yoluyla yakındaki hastanelere kaldırıldı' dedi.

İsmi gizli tutulan bir yetkili, yolcuların paraşütle atlamak üzere uçakta bulunduğunu söyledi.

İsmi gizli tutulan bir yetkili, yolcuların paraşütle atlamak üzere uçakta bulunduğunu söyledi.

Yerel kaynaklar ise uçağın ağaçlara çarptığını ve acil iniş yaptığı sırada düştüğünü öne sürdü.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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