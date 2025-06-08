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Tatilciler Akın Etti: Nüfusu 6 Bin, Bayramda 60 Bine Ulaştı

Tatilciler Akın Etti: Nüfusu 6 Bin, Bayramda 60 Bine Ulaştı

Amasra
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
08.06.2025 - 19:21

Tatilciler Bartın'ın Amasra ilçesine akın etti. UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne eklenen Cenevizliler dönemine ait Amasra Kalesi'ne ilgi yoğundu. 6 bin nüfuslu ilçe, bayramda yine doldu taştı. Günübirlik yaklaşık 60 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.

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Tarihi güzellikleriyle adından sıkça söz ettiren Bartın'ın Amasra ilçesi bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Tarihi güzellikleriyle adından sıkça söz ettiren Bartın'ın Amasra ilçesi bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen Amasra Kalesi, el değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Amasra, bayramda büyük bir ilgi gördü.

Amasra'da bayramın üçüncü gününde turist akını yaşandı. İlçe girişinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Amasra'da bayramın üçüncü gününde turist akını yaşandı. İlçe girişinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Helenistik, Arkaik, Klasik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu ilçede, Büyük ve Küçük Liman mevkisindeki plajlarda, bayramın üçüncü gününde yoğunluk yaşandı. 

Konuya ilişkin konuşan Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır,  'Gelenlerin büyük çoğunluğunu Ankaralılar oluşturdu. İlçemizde Büyük ve Küçük Liman mevkisindeki plajımız doldu. Merkezdeki tüm otoparkların dolması nedeniyle sürücüleri ilçe girişindeki mahallelere ve TTK Amasra Müessesesi alanına yönlendiriyoruz. Bayram tatilinde 6 bin nüfuslu ilçemizde günübirlik yaklaşık 60 bin yerli ve yabancı turist ağırlıyoruz. İlçemizdeki bu yoğunluk, bayram tatili sonuna kadar devam edecektir' dedi.

 3 kilometrelik araç kuyruğunun oluştuğuna dikkat çeken Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran da  'Rusya'nın Soçi kentinden 'Astoria Grande' adlı kruvaziyerin de 1060 yolcuyla gelmesi, ilçedeki bayram yoğunluğunu artırdı' diye konuştu.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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