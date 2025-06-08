Aylardır Cezaevinde! CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'ndan Yeni Duyuru: “Yeşil Türkiye Seferberliği”
Tutuklu yargılanan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'ndan yeni bir duyuru geldi. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından yapılan paylaşımda, 'Yeşil Türkiye Seferberliği' sayesinde milletimizi hak ettiği gibi temiz bir nefes ile buluşturacağız. İstanbul’da yaptık, tüm Türkiye’de de yapacağız' denildi.
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Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıklamalarına devam ediyor.
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Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
İşte o açıklama:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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