Aylardır Cezaevinde! CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'ndan Yeni Duyuru: “Yeşil Türkiye Seferberliği”

Tutuklu yargılanan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'ndan yeni bir duyuru geldi. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından yapılan paylaşımda, 'Yeşil Türkiye Seferberliği' sayesinde milletimizi hak ettiği gibi temiz bir nefes ile buluşturacağız. İstanbul’da yaptık, tüm Türkiye’de de yapacağız' denildi.