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Tarih Verildi: Akaryakıta Yine Zam Geliyor

Tarih Verildi: Akaryakıta Yine Zam Geliyor

Zam
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
10.06.2025 - 15:27

Araç sahiplerine kötü haber geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Olcay Aydilek, artan brent petrol fiyatları nedeniyle benzinin litre fiyatına cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 TL zam yapılacağını açıkladı.

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Tabelalar yeniden değişecek.

Tabelalar yeniden değişecek.

Geçtiğimiz haftalarda 60 doların altını test eden petrol fiyatları, yeniden 67 dolara yükselince akaryakıt ürünlerine ardı ardına zamlar gelmeye başladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Olcay Aydilek, artan brent petrol fiyatları nedeniyle benzinin litre fiyatına cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 TL zam yapılacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Olcay Aydilek, artan brent petrol fiyatları nedeniyle benzinin litre fiyatına cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 TL zam yapılacağını açıkladı.

10 Haziran 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları:

Benzin

İstanbul (Avrupa): 46,91 TL/L

İstanbul (Anadolu): 46,76 TL/L

İzmir: 47,92 TL/L

Ankara: 47,58 TL/L

Motorin

İstanbul (Avrupa): 46,22 TL/L

İstanbul (Anadolu): 46,10 TL/L

İzmir: 47,42 TL/L

Ankara: 47,07 TL/L

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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