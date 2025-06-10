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Türkiye’de Yastık Altında 4 Bin 500 Ton Altın Var: Piyasa Değeri 450 Milyar Dolar

Türkiye’de Yastık Altında 4 Bin 500 Ton Altın Var: Piyasa Değeri 450 Milyar Dolar

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.06.2025 - 15:15

Türkiye'de yastık altında yaklaşık 4 bin 500 ton altın bulunduğu değerlendiriliyor. Yaklaşık 450 milyar dolarlık dev birikim ekonomiye kazandırılmayı bekliyor. Uzmanlar, yastık altındaki altınların sisteme entegre edilmesinin hem bireysel tasarrufların değerlendirilmesi hem de ülkenin finansal istikrarı için büyük bir fırsat olduğunu vurguluyor.

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Demaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, yastık altındaki altınların Türkiye ekonomisi için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti.

Demaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, yastık altındaki altınların Türkiye ekonomisi için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti.

Halkın evlerinde tuttuğu binlerce tonluk altın varlığının sisteme kazandırılmasının, yalnızca bireysel tasarrufların değerlendirilmesi değil, aynı zamanda ulusal ekonomik güvenliğin güçlendirilmesi anlamına geldiğini belirtti. Kitiş, bu potansiyelin doğru politikalar ve güven veren sistemlerle harekete geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Kitiş, 'Yastık altındaki altını sisteme kazandırmak, sadece bireysel kazanç değil, ulusal güvencedir. Türkiye'nin ekonomik potansiyelini büyütme ve dışa bağımlılığı azaltma yolculuğunda, göz ardı edilmemesi gereken dev bir fırsat yatıyor, bunlar yastık altındaki altınlardır' diye konuştu.

"Yastık altındaki altın, bireylerin güvencesi olduğu kadar Türkiye'nin stratejik rezervidir"

"Yastık altındaki altın, bireylerin güvencesi olduğu kadar Türkiye'nin stratejik rezervidir"

Uzmanlara göre, Türkiye'de halkın evlerinde muhafaza ettiği altın miktarı 4 bin 500 tonu, yani yaklaşık 450 milyar doları aşıyor. Bu miktar, Türkiye'nin yıllık ihracat gelirinin neredeyse 3 katına denk geliyor. Ahmet Cumhur Kitiş, bu potansiyelin ekonomiye kazandırılması durumunda Türkiye'nin finansal istikrarının güçleneceğini ve dış borçlanma ihtiyacının azalacağını vurgulayarak, 'Yastık altındaki altın, bireylerin güvencesi olduğu kadar Türkiye'nin stratejik rezervidir. Bu kaynağın ekonomiye entegre edilmesi, ülkemizin döviz baskısını azaltacağı gibi; üretime, yatırıma ve istihdama da doğrudan katkı sağlar' dedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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