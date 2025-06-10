Türkiye’de Yastık Altında 4 Bin 500 Ton Altın Var: Piyasa Değeri 450 Milyar Dolar

Uzmanlara göre, Türkiye'de halkın evlerinde muhafaza ettiği altın miktarı 4 bin 500 tonu, yani yaklaşık 450 milyar doları aşıyor. Bu miktar, Türkiye'nin yıllık ihracat gelirinin neredeyse 3 katına denk geliyor. Ahmet Cumhur Kitiş, bu potansiyelin ekonomiye kazandırılması durumunda Türkiye'nin finansal istikrarının güçleneceğini ve dış borçlanma ihtiyacının azalacağını vurgulayarak, 'Yastık altındaki altın, bireylerin güvencesi olduğu kadar Türkiye'nin stratejik rezervidir. Bu kaynağın ekonomiye entegre edilmesi, ülkemizin döviz baskısını azaltacağı gibi; üretime, yatırıma ve istihdama da doğrudan katkı sağlar' dedi.