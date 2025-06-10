Türkiye’de Yastık Altında 4 Bin 500 Ton Altın Var: Piyasa Değeri 450 Milyar Dolar
Türkiye'de yastık altında yaklaşık 4 bin 500 ton altın bulunduğu değerlendiriliyor. Yaklaşık 450 milyar dolarlık dev birikim ekonomiye kazandırılmayı bekliyor. Uzmanlar, yastık altındaki altınların sisteme entegre edilmesinin hem bireysel tasarrufların değerlendirilmesi hem de ülkenin finansal istikrarı için büyük bir fırsat olduğunu vurguluyor.
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Demaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, yastık altındaki altınların Türkiye ekonomisi için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti.
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"Yastık altındaki altın, bireylerin güvencesi olduğu kadar Türkiye'nin stratejik rezervidir"
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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