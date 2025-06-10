onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Bir Hevesle Aldıkları Spor Aletlerini Farklı Amaçlarla Kullanan Kişiler

Bir Hevesle Aldıkları Spor Aletlerini Farklı Amaçlarla Kullanan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.06.2025 - 14:55

Özellikle pandemi döneminde pek çoğumuz hareketsiz kaldık, evde ekmek yapma trendine uyalım derken ciddi kilo artışları yaşadık. Gerek o kilolar gerek spor salonuna gitmenin zahmeti ve ekonomik yükü derken vatandaş ev tipi spor aletlerine yöneldi. Kimi dizi izlerken yürümeyi düşündü kimi sohbet ederken pedal çevirmeyi...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Önce bir tavsiyeyle başlayalım!

Önce bir tavsiyeyle başlayalım!
twitter.com

Günün viral paylaşımıyla devam edelim.

Günün viral paylaşımıyla devam edelim.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın