Bir Hevesle Aldıkları Spor Aletlerini Farklı Amaçlarla Kullanan Kişiler
Özellikle pandemi döneminde pek çoğumuz hareketsiz kaldık, evde ekmek yapma trendine uyalım derken ciddi kilo artışları yaşadık. Gerek o kilolar gerek spor salonuna gitmenin zahmeti ve ekonomik yükü derken vatandaş ev tipi spor aletlerine yöneldi. Kimi dizi izlerken yürümeyi düşündü kimi sohbet ederken pedal çevirmeyi...
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Önce bir tavsiyeyle başlayalım!
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Günün viral paylaşımıyla devam edelim.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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