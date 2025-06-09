Yeterince Köylü Bulunmayan Avokadolu Köy Kahvaltısı Goygoyculara Meze Oldu
Türk kahvaltısı dünyada bile bir mutfak fenomeni. O kadar çok çeşit ve farklı ürün var ki Türk kahvaltısının bile kendi içinde konseptleri var. Bunlardan birisi de yöresel ürünlerin ağırlıkta olduğu köy kahvaltısı. Ancak Alaçatı'da bir mekanda satılan kahvaltı tabağı fiyatından çok içeriğiyle konuşuldu. Çünkü içinde avokado, granola, yabanmersini gibi köy hayatıyla pek eşleşmeyen ürünler vardı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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