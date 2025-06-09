Yeterince Köylü Bulunmayan Avokadolu Köy Kahvaltısı Goygoyculara Meze Oldu

Türk kahvaltısı dünyada bile bir mutfak fenomeni. O kadar çok çeşit ve farklı ürün var ki Türk kahvaltısının bile kendi içinde konseptleri var. Bunlardan birisi de yöresel ürünlerin ağırlıkta olduğu köy kahvaltısı. Ancak Alaçatı'da bir mekanda satılan kahvaltı tabağı fiyatından çok içeriğiyle konuşuldu. Çünkü içinde avokado, granola, yabanmersini gibi köy hayatıyla pek eşleşmeyen ürünler vardı.