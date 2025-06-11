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Suriye'de Otellerde Bikini Serbest, Halk Plajında Haşema Zorunluluğu Getirildi

Suriye'de Otellerde Bikini Serbest, Halk Plajında Haşema Zorunluluğu Getirildi

Suriye
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
11.06.2025 - 17:45

Suriye Turizm Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir yasak kararı geldi. NTV'nin haberine göre, kadınlar ve erkeklerin plajlarda uyması gereken kıyafet yönergelerini duyurdu. Buna göre, kadınlara halk plajlarında haşema zorunluluğu getirildi. Dört yıldızlı otellerde ise Batı tarzı mayo serbest bırakılırken, erkeklere de tişört zorunluluğu geldi.

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Suriye hükümeti, kadınlar ve erkeklerle ilgili bir dizi kurallar açıkladı. bu kurallar arasında denizde giyilecek kıyafetlerde yer aldı.

Suriye hükümeti, kadınlar ve erkeklerle ilgili bir dizi kurallar açıkladı. bu kurallar arasında denizde giyilecek kıyafetlerde yer aldı.

Hükümet, kadınların tüm halk plajlarında burkiniler veya tüm vücut mayoları giymelerini gerektiren yeni bir kıyafet yönetmeliği yayınladı. Turizm Bakanlığı yeni kuralların “kamu yararının gerekleri” doğrultusunda belirlendiğini belirtti.

NTV'de yer alan habere göre,Turizm Bakanı Mazen al-Salhani, Facebook'ta yayınladığı bir yönergede “İster turist ister yerli olsun, halk plajlarını ve havuzlarını ziyaret edenlerin, halkın beğenisini ve toplumun çeşitli kesimlerinin hassasiyetlerini dikkate alan uygun mayolar giymeleri gerekmektedir” denildi.

Çok konuşulacak yönergede, “Halka açık plajlarda ve havuzlarda daha mütevazı mayolar (burkiniler ya da vücudun daha fazla kısmını örten mayolar) giyilmesi gerekmektedir. Plaj ve diğer yerler arasında hareket ederken, mayoların üzerine plaj örtüsü ya da (kadınlar için) bol bir bornoz giyilmesi gerekmektedir" denildi.

Çok konuşulacak yönergede, “Halka açık plajlarda ve havuzlarda daha mütevazı mayolar (burkiniler ya da vücudun daha fazla kısmını örten mayolar) giyilmesi gerekmektedir. Plaj ve diğer yerler arasında hareket ederken, mayoların üzerine plaj örtüsü ya da (kadınlar için) bol bir bornoz giyilmesi gerekmektedir" denildi.

Yüzme alanları, otel lobileri ve yemek servisi alanları dışındaki kamuya açık alanlarda üstsüz giysilere izin verilmediğini belirten yeni yönerge uyarınca erkeklerin ise gömlek giymeleri gerektiği vurgulandı. 

Yönergeye göre, plajlar ve havuzlar dışındaki kamuya açık alanlarda, omuzları ve dizleri örten bol kıyafetler giyilmesi ve şeffaf veya aşırı dar kıyafetlerden kaçınılmasının tercih edilmesi gerektiği belirtildi.

Kararın dikkat çeken yanı ise otellerde bikininin serbest bırakılmış olması. 

Bakanlık, uluslararası ve premium (4 yıldızlı) olarak sınıflandırılan tatil köyleri ve oteller ile özel plajlar ve yüzme havuzlarında tipik Batılı mayolara izin verildiğini bildirdi.

CNN International'ın aktardığına göre kurallara uymayanların ne gibi yaptırımlarla karşılaşacağı belli değil, ancak bakanlık cankurtaranların ve plaj denetçilerinin, kurallara uyulması için insanları izleyeceğini söyledi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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