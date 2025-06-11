Suriye'de Otellerde Bikini Serbest, Halk Plajında Haşema Zorunluluğu Getirildi
Suriye Turizm Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir yasak kararı geldi. NTV'nin haberine göre, kadınlar ve erkeklerin plajlarda uyması gereken kıyafet yönergelerini duyurdu. Buna göre, kadınlara halk plajlarında haşema zorunluluğu getirildi. Dört yıldızlı otellerde ise Batı tarzı mayo serbest bırakılırken, erkeklere de tişört zorunluluğu geldi.
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Suriye hükümeti, kadınlar ve erkeklerle ilgili bir dizi kurallar açıkladı. bu kurallar arasında denizde giyilecek kıyafetlerde yer aldı.
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Çok konuşulacak yönergede, “Halka açık plajlarda ve havuzlarda daha mütevazı mayolar (burkiniler ya da vücudun daha fazla kısmını örten mayolar) giyilmesi gerekmektedir. Plaj ve diğer yerler arasında hareket ederken, mayoların üzerine plaj örtüsü ya da (kadınlar için) bol bir bornoz giyilmesi gerekmektedir" denildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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