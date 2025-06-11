Suriye'de Otellerde Bikini Serbest, Halk Plajında Haşema Zorunluluğu Getirildi

Yüzme alanları, otel lobileri ve yemek servisi alanları dışındaki kamuya açık alanlarda üstsüz giysilere izin verilmediğini belirten yeni yönerge uyarınca erkeklerin ise gömlek giymeleri gerektiği vurgulandı.

Yönergeye göre, plajlar ve havuzlar dışındaki kamuya açık alanlarda, omuzları ve dizleri örten bol kıyafetler giyilmesi ve şeffaf veya aşırı dar kıyafetlerden kaçınılmasının tercih edilmesi gerektiği belirtildi.

Kararın dikkat çeken yanı ise otellerde bikininin serbest bırakılmış olması.

Bakanlık, uluslararası ve premium (4 yıldızlı) olarak sınıflandırılan tatil köyleri ve oteller ile özel plajlar ve yüzme havuzlarında tipik Batılı mayolara izin verildiğini bildirdi.

CNN International'ın aktardığına göre kurallara uymayanların ne gibi yaptırımlarla karşılaşacağı belli değil, ancak bakanlık cankurtaranların ve plaj denetçilerinin, kurallara uyulması için insanları izleyeceğini söyledi.