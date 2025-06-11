Tercihini Yaptı: Galatasaray'ın Yıldız Transferi Leroy Sane Bu Gece İstanbul'a Geliyor

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın, Bayern Münih ile yollarını ayıran yıldız oyuncu Leroy Sane'yi kadrosuna katmak için verdiği çaba sonuç verdi. Fenerbahçe'nin de hedefinde olan Leroy Sane, Galatasaray için bu akşam İstanbul’a geliyor.