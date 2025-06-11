Tercihini Yaptı: Galatasaray'ın Yıldız Transferi Leroy Sane Bu Gece İstanbul'a Geliyor
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın, Bayern Münih ile yollarını ayıran yıldız oyuncu Leroy Sane'yi kadrosuna katmak için verdiği çaba sonuç verdi. Fenerbahçe'nin de hedefinde olan Leroy Sane, Galatasaray için bu akşam İstanbul’a geliyor.
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Senegal asıllı Alman futbolcunun sarı kırmızılılardan alacağı ücret ortaya çıktı.
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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hedefinde olan Sane'nin sarı kırmızılılardan alacağı ücret belli oldu.
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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