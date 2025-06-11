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Tercihini Yaptı: Galatasaray'ın Yıldız Transferi Leroy Sane Bu Gece İstanbul'a Geliyor

Tercihini Yaptı: Galatasaray'ın Yıldız Transferi Leroy Sane Bu Gece İstanbul'a Geliyor

galatasaray
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
11.06.2025 - 20:01

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın, Bayern Münih ile yollarını ayıran yıldız oyuncu Leroy Sane'yi kadrosuna katmak için verdiği çaba sonuç verdi. Fenerbahçe'nin de hedefinde olan Leroy Sane, Galatasaray için bu akşam İstanbul’a geliyor.

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Senegal asıllı Alman futbolcunun sarı kırmızılılardan alacağı ücret ortaya çıktı.

Senegal asıllı Alman futbolcunun sarı kırmızılılardan alacağı ücret ortaya çıktı.

29 yaşındaki hücum oyuncusu geride kalan sezon Bayern Münih'le 45 maçta 13 gol attı. Leroy Sane 2'si Premier League, 4'ü Bundesliga şampiyonluğu olmak üzere toplam 15 kupa kazandı. Milli takım formasını 70 kez giyen Sane 15 defa gol sevinci yaşadı.

Ancak Bayern Münih'in yıldızı Leroy Sane, kulübüyle anlaşma sağlayamadı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hedefinde olan Sane'nin sarı kırmızılılardan alacağı ücret belli oldu.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hedefinde olan Sane'nin sarı kırmızılılardan alacağı ücret belli oldu.

Foot Mercato'nun haberine göre; Galatasaray'ın Leroy Sane ile yıllığı 11 milyon Euro’dan 3 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

Yıldız futbolcunun İstanbul'a gelişi sosyal medyadan duyuruldu.

ultraAslan hesabından yapılan paylaşımda, ''Leroy Sané’yi karşılamak için akşam saat 00:30’dan itibaren Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminalinde toplanmaya başlıyoruz!'' denildi.

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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