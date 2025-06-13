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Gezici Araştırma Yeni Anket Sonuçlarını Açıkladı: AKP'de Zirvedeki İsim Hakan Fidan Oldu

Gezici Araştırma Yeni Anket Sonuçlarını Açıkladı: AKP'de Zirvedeki İsim Hakan Fidan Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.06.2025 - 11:07

Gezici Araştırma’nın Türkiye genelinde politik konular ile ilgili seçmenin algısını belirlemek üzere 2 – 7

Haziran 2025 tarihlerinde yaptığı araştırmanın sonuçları açıklandı. Çalışmaya göre; mevcut hükümette şu an görevde olan bakanlar arasında en başarılı bulduğunuz isimler hangileridir” sorusuna yanıt olarak yüzde 41.8 ile zirvedeki isim Hakan Fidan oldu. 

İşte Gezici Araştırmanın yaptığı çalışmaların sonuçları:

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Araştırmaya katılanların mevcut hükümette şu an görevde olan bakanlar arasından beğendiği ve en başarılı bulduğu isimler:

Araştırmaya katılanların mevcut hükümette şu an görevde olan bakanlar arasından beğendiği ve en başarılı bulduğu isimler:

Mevcut hükümette şu an görevde olan bakanlar arasından en beğenilen ve en başarılı bulunan isimlerin hangileri olduğuna ilişkin dağılım incelendiğinde % 41.8 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı işaret ederken, % 37.4’ü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olduğunu  söyledi. (Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dışında sorulmuştur.)

AKP denildiğinde aklına gelen ve en beğenilen siyasi aktörlerin kimler olduğuna ilişkin dağılım:

AKP denildiğinde aklına gelen ve en beğenilen siyasi aktörlerin kimler olduğuna ilişkin dağılım:

Araştırmaya katılan halkın AKP denildiğinde aklına gelen ve en beğendiği siyasi aktörlerin kimler olduğuna ilişkin dağılım incelendiğinde % 39.5’i Hakan Fidan olduğunu ifade ederken % 33.9’u Murat Kurum olduğunu, % 30.1’i ise Ali Yerlikaya, % 28.1’i Selçuk Bayraktar olduğunu ve % 26.5’i Süleyman Soylu olduğunu ifade etti. (Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dışında sorulmuştur.)

AKP’nin Türkiye’nin geleceğinde en etkili olacağını düşündüğü isimlerin hangileri olduğuna ilişkin dağılım:

AKP’nin Türkiye’nin geleceğinde en etkili olacağını düşündüğü isimlerin hangileri olduğuna ilişkin dağılım:

Araştırmaya katılan halkın AKP’nin Türkiye’nin geleceğinde en etkili olacağını düşündüğü isimlerin hangileri olduğuna ilişkin dağılım incelendiğinde % 45.5 Hakan Fidan'ı işaret ederken % 35.1 Ali Yerlikaya, % 34.2 Murat Kurum, % 30.8’i Selçuk Bayraktar'ı söyledi. (Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dışında sorulmuştur.)

Türkiye’nin geleceğinde, Recep Tayyip Erdoğan’ın rolünün nasıl olması gerektiği ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım:

Türkiye’nin geleceğinde, Recep Tayyip Erdoğan’ın rolünün nasıl olması gerektiği ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım:

Türkiye’nin geleceğinde, Recep Tayyip Erdoğan’ın rolünün nasıl olması gerektiği ile ilgili görüşler incelendiğinde % 54.7’si aktif şekilde siyasette olmaya devam etmesi gerektiğini ifade ederken % 9.2’si parti lideri olarak kalmalı ama Cumhurbaşkanı olmaması gerektiğini ifade etti. 

% 32.9’u ise 'siyaseti bırakmalı, yerine yeni isimler gelmeli' dedi.

Şu an milletvekili genel seçimi olsa hangi partiye oy vereceğine ilişkin dağılım:

Şu an milletvekili genel seçimi olsa hangi partiye oy vereceğine ilişkin dağılım:

Şu an milletvekili genel seçimi olsa hangi partiye oy vereceğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 35 AKP -Recep-Tayyip Erdoğan’a oy vermek istediğini ifade ederken % 31.1 CHP-Özgür Özel’e oy vermek istediğini belirtti. 

AKP uzun bir aradan sonra ilk defa birinci parti oldu, 18 -28 yaş arası gençlerin % 68’i sağ partilere oy verdiği görüldü.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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