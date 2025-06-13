Gezici Araştırma Yeni Anket Sonuçlarını Açıkladı: AKP'de Zirvedeki İsim Hakan Fidan Oldu
Gezici Araştırma’nın Türkiye genelinde politik konular ile ilgili seçmenin algısını belirlemek üzere 2 – 7
Haziran 2025 tarihlerinde yaptığı araştırmanın sonuçları açıklandı. Çalışmaya göre; mevcut hükümette şu an görevde olan bakanlar arasında en başarılı bulduğunuz isimler hangileridir” sorusuna yanıt olarak yüzde 41.8 ile zirvedeki isim Hakan Fidan oldu.
İşte Gezici Araştırmanın yaptığı çalışmaların sonuçları:
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Araştırmaya katılanların mevcut hükümette şu an görevde olan bakanlar arasından beğendiği ve en başarılı bulduğu isimler:
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AKP denildiğinde aklına gelen ve en beğenilen siyasi aktörlerin kimler olduğuna ilişkin dağılım:
AKP’nin Türkiye’nin geleceğinde en etkili olacağını düşündüğü isimlerin hangileri olduğuna ilişkin dağılım:
Türkiye’nin geleceğinde, Recep Tayyip Erdoğan’ın rolünün nasıl olması gerektiği ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım:
Şu an milletvekili genel seçimi olsa hangi partiye oy vereceğine ilişkin dağılım:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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