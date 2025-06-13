Gezici Araştırma Yeni Anket Sonuçlarını Açıkladı: AKP'de Zirvedeki İsim Hakan Fidan Oldu

Gezici Araştırma’nın Türkiye genelinde politik konular ile ilgili seçmenin algısını belirlemek üzere 2 – 7

Haziran 2025 tarihlerinde yaptığı araştırmanın sonuçları açıklandı. Çalışmaya göre; mevcut hükümette şu an görevde olan bakanlar arasında en başarılı bulduğunuz isimler hangileridir” sorusuna yanıt olarak yüzde 41.8 ile zirvedeki isim Hakan Fidan oldu.

İşte Gezici Araştırmanın yaptığı çalışmaların sonuçları: