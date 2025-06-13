İsrail'in İran'a Saldırısı Sonrası Ankara'da Kritik Güvenlik Zirvesi: Bölgesel Gelişmeler Ele Alındı

Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan toplantıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın da yer aldığı toplantıya katıldı. Toplantıda son bölgesel gelişmeler ele alındı.'