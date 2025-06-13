İsrail'in İran'a Saldırısı Sonrası Ankara'da Kritik Güvenlik Zirvesi: Bölgesel Gelişmeler Ele Alındı
İsrail'in İran'a saldırısı sonrası Türkiye'de de hareketli anlar yaşandı. Siyasetçilerden açıklamalar peş peşe gelmeye devam ederken, Ankara'da kritik güvenlik zirvesi yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldiler.
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İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının şiddeti büyüdü.
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Bakanlık yetkilisi, "Saat 14.30’da başlayan toplantıda İsrail’in İran'a yönelik hava saldırısıyla başlayan süreç ve muhtemel yansımaları ele alınıyor" bilgisini paylaştı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Kuklalar... 😡😡😡
Bir devlet ancak bu kadar komik yönetilebilir. Yahu komşun saldırıya uğramış, belki ucu sana da dokunacak. Çini bardakları gibi sıralanıp poz mu verilir? Top... Devamını Gör
Ne Hükümet ama.....Bunlar algilarla yalanlarla dolanlarla 2453 e kadar bizi yönetmek isterler...Tabii bunun adi yönetmekse...Ortadoguda ABD ve Israil Proje c... Devamını Gör