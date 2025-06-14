İsrail İran’ın Saldırısının Ardından “Dünya Sessiz Kalamaz” Paylaşımı Yaptı: Dünyada Paylaşıma Tepki Yağdı
İsrail 13 Haziran'da sabaha karşı İran'a hava saldırısı başlattı. Bu saldırılara İran'dan karşılık 13 Haziran akşamı geldi. İran, başkent Tel Aviv ve Hayfa'ya füzelerle saldırdı. İsrail Savunma Kuvvetleri, resmi X hesabından İran'ın sivilleri hedef aldığı iddia edilen bir paylaşım yapıldı ve bu paylaşıma 'Dünya sessiz kalamaz' notu düşüldü. Paylaşıma dünyanın dört bir yanındaki X kullanıcılarından tepki yağdı.
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Gazze'de adeta bir soykırım yapan İsrail, bu kez İran'a saldırdı. İran'dan ise misilleme geldi.
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İsrail İran’ın saldırısının ardından “Dünya sessiz kalamaz” paylaşımı yaptı.
İsrail'in bu paylaşımına dünyanın bir yanındaki X kullanıcılarından tepki yağdı. İnternet ünlüsü Dan Bilzerian haritanın sahte olduğunu ifade etti.
Bir başka kullanıcı haritanın daha önce Reddi'te paylaşıldığını ve "İsrail'de yaşayan kayıtlı cinsel suçluların haritası" olduğunu ileri sürdü.
Kullanıcılar Gazze'yi hatırlattı👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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