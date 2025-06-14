İsrail İran’ın Saldırısının Ardından “Dünya Sessiz Kalamaz” Paylaşımı Yaptı: Dünyada Paylaşıma Tepki Yağdı

İsrail 13 Haziran'da sabaha karşı İran'a hava saldırısı başlattı. Bu saldırılara İran'dan karşılık 13 Haziran akşamı geldi. İran, başkent Tel Aviv ve Hayfa'ya füzelerle saldırdı. İsrail Savunma Kuvvetleri, resmi X hesabından İran'ın sivilleri hedef aldığı iddia edilen bir paylaşım yapıldı ve bu paylaşıma 'Dünya sessiz kalamaz' notu düşüldü. Paylaşıma dünyanın dört bir yanındaki X kullanıcılarından tepki yağdı.