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İsrail İran’ın Saldırısının Ardından “Dünya Sessiz Kalamaz” Paylaşımı Yaptı: Dünyada Paylaşıma Tepki Yağdı

İsrail İran’ın Saldırısının Ardından “Dünya Sessiz Kalamaz” Paylaşımı Yaptı: Dünyada Paylaşıma Tepki Yağdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.06.2025 - 10:24

İsrail 13 Haziran'da sabaha karşı İran'a hava saldırısı başlattı. Bu saldırılara İran'dan karşılık 13 Haziran akşamı geldi. İran, başkent Tel Aviv ve Hayfa'ya füzelerle saldırdı. İsrail Savunma Kuvvetleri, resmi X hesabından İran'ın sivilleri hedef aldığı iddia edilen bir paylaşım yapıldı ve bu paylaşıma 'Dünya sessiz kalamaz' notu düşüldü. Paylaşıma dünyanın dört bir yanındaki X kullanıcılarından tepki yağdı.

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Gazze'de adeta bir soykırım yapan İsrail, bu kez İran'a saldırdı. İran'dan ise misilleme geldi.

Gazze'de adeta bir soykırım yapan İsrail, bu kez İran'a saldırdı. İran'dan ise misilleme geldi.

İki ülke arasındaki çatışma büyüyor. İsrail'in İran'a başlattığı hava saldırılarında üst düzey komutanlar ve bilim insanları hedef alınarak öldürüldü. En az 78 sivil ise hayatını kaybetti. İran'dan ise saatler sonra karşılık geldi, füze saldırısı başlattı. İran başkent Tel Aviv ve önemli liman kenti Hayfa'yı hedef alırken gece boyunca füze saldırısının görüntüleri art arda geldi.

İsrail İran’ın saldırısının ardından “Dünya sessiz kalamaz” paylaşımı yaptı.

İsrail İran’ın saldırısının ardından “Dünya sessiz kalamaz” paylaşımı yaptı.
twitter.com

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin resmi X hesabından, 'İsrailli siviller şu anda İran rejiminin hedefi durumunda. Dünya sessiz kalamaz' sözleriyle paylaşım yapıldı. Paylaşıma bir de İran'ın saldırısını gösterdiği iddia edilen bir paylaşım yapıldı.

İsrail'in bu paylaşımına dünyanın bir yanındaki X kullanıcılarından tepki yağdı. İnternet ünlüsü Dan Bilzerian haritanın sahte olduğunu ifade etti.

İsrail'in bu paylaşımına dünyanın bir yanındaki X kullanıcılarından tepki yağdı. İnternet ünlüsü Dan Bilzerian haritanın sahte olduğunu ifade etti.

Bir başka kullanıcı haritanın daha önce Reddi'te paylaşıldığını ve "İsrail'de yaşayan kayıtlı cinsel suçluların haritası" olduğunu ileri sürdü.

Bir başka kullanıcı haritanın daha önce Reddi'te paylaşıldığını ve "İsrail'de yaşayan kayıtlı cinsel suçluların haritası" olduğunu ileri sürdü.
twitter.com

'Bunu bir parodi hesabının paylaştığını sanıyordum.'

Kullanıcılar Gazze'yi hatırlattı👇🏻

Kullanıcılar Gazze'yi hatırlattı👇🏻
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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